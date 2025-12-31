3 сериала на Netflix, которые можно посмотреть за новогоднюю ночь

Если не знаете как провести новогоднюю ночь, то мы подготовили отличный вариант. Можно выбрать для просмотра три мини-сериала, которые обеспечат хорошее настроение.

24 Канал подготовил подборку из трех мини-сериалов на Netflix, которые точно разбавят новогоднюю ночь приятными и забавными моментами.

К теме Забудьте об "Иронии судьбы": 3 старые новогодние фильмы, которые надо увидеть хоть раз в жизни

Что посмотреть на Netflix в новогоднюю ночь?

"Человек против пчелы", 2022

Рейтинг IMDb: 6,7

Количество серий: 9

Главную роль исполняет Ровен Аткинсон. Ему принадлежит образ Тревора Бингли – неуклюжего, но добродушного мужчины, который постоянно попадает в передряги. После череды неудач он устраивается на работу смотрителем роскошного дома, владельцы которого уезжают в отпуск. Тревор пытается доказать, что способен ответственно выполнять обязанности, ведь очень хочет произвести хорошее впечатление и вернуть доверие дочери.

Но уже в первые дни его покой нарушает обычная пчела, которая случайно залетела в дом. Вместо того чтобы просто поймать насекомое и выпустить его, Тревор начинает настоящую войну. Каждая его попытка избавиться от пчелы оборачивается еще большим хаосом: разбитые витрины, испорченная дизайнерская мебель, пожары и даже взрывы.

Маленькое насекомое превращается для Тревора в символ всех его жизненных проблем, а желание победить толкает Бингли на все более нелепые поступки.

"Человек против пчелы": смотрите онлайн трейлер сериала

"Одинокий папа", 2025

Рейтинг IMDb: 8,0

Количество серий: 6

Это новая индийская комедийная драма, которая рассказывает о Гаурава, который находит в своем автомобиле младенца. Мужчина не желает отказываться от ребенка, хотя семья, общественные нормы и агентство по усыновлению убеждают его в обратном. И все же он желает стать отцом-одиночкой.

"Одинокий папа": смотрите онлайн трейлер сериала

"Человек против младенца", 2025

Рейтинг IMDb: 6,5

Количество серий: 4

Это продолжение истории от невероятного Ровена Аткинсона. В новом мини-сериале Тревор Бингли становится школьным смотрителем. Он с нетерпением ждет рождественских каникул, чтобы встретиться со своей дочерью Мэдди и бывшей женой Джесс, однако все идет не по плану.

Но у Тревора появляется предложение, которое может изменить его жизнь. Он должен присмотреть за роскошным поместьем на Рождество. Но на деле оказывается, что кроме дома ему стоит присматривать еще и за малышом, которого никто не забрал после рождественского спектакля в школе.

"Человек против младенца": смотрите онлайн трейлер сериала