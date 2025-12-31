3 сериала на Netflix, которые можно посмотреть за новогоднюю ночь
- На Netflix можно посмотреть мини-сериалы "Человек против пчелы" (2022), "Одинокий папа" (2025) и "Человек против младенца" (2025).
- Все три сериала предлагают комедийные сюжеты, главными героями которых выступают Ровен Аткинсон и индийский персонаж Гаурава.
Если не знаете как провести новогоднюю ночь, то мы подготовили отличный вариант. Можно выбрать для просмотра три мини-сериала, которые обеспечат хорошее настроение.
24 Канал подготовил подборку из трех мини-сериалов на Netflix, которые точно разбавят новогоднюю ночь приятными и забавными моментами.
К теме Забудьте об "Иронии судьбы": 3 старые новогодние фильмы, которые надо увидеть хоть раз в жизни
Что посмотреть на Netflix в новогоднюю ночь?
"Человек против пчелы", 2022
Рейтинг IMDb: 6,7
Количество серий: 9
Главную роль исполняет Ровен Аткинсон. Ему принадлежит образ Тревора Бингли – неуклюжего, но добродушного мужчины, который постоянно попадает в передряги. После череды неудач он устраивается на работу смотрителем роскошного дома, владельцы которого уезжают в отпуск. Тревор пытается доказать, что способен ответственно выполнять обязанности, ведь очень хочет произвести хорошее впечатление и вернуть доверие дочери.
Но уже в первые дни его покой нарушает обычная пчела, которая случайно залетела в дом. Вместо того чтобы просто поймать насекомое и выпустить его, Тревор начинает настоящую войну. Каждая его попытка избавиться от пчелы оборачивается еще большим хаосом: разбитые витрины, испорченная дизайнерская мебель, пожары и даже взрывы.
Маленькое насекомое превращается для Тревора в символ всех его жизненных проблем, а желание победить толкает Бингли на все более нелепые поступки.
"Человек против пчелы": смотрите онлайн трейлер сериала
"Одинокий папа", 2025
Рейтинг IMDb: 8,0
Количество серий: 6
Это новая индийская комедийная драма, которая рассказывает о Гаурава, который находит в своем автомобиле младенца. Мужчина не желает отказываться от ребенка, хотя семья, общественные нормы и агентство по усыновлению убеждают его в обратном. И все же он желает стать отцом-одиночкой.
"Одинокий папа": смотрите онлайн трейлер сериала
"Человек против младенца", 2025
Рейтинг IMDb: 6,5
Количество серий: 4
Это продолжение истории от невероятного Ровена Аткинсона. В новом мини-сериале Тревор Бингли становится школьным смотрителем. Он с нетерпением ждет рождественских каникул, чтобы встретиться со своей дочерью Мэдди и бывшей женой Джесс, однако все идет не по плану.
Но у Тревора появляется предложение, которое может изменить его жизнь. Он должен присмотреть за роскошным поместьем на Рождество. Но на деле оказывается, что кроме дома ему стоит присматривать еще и за малышом, которого никто не забрал после рождественского спектакля в школе.
"Человек против младенца": смотрите онлайн трейлер сериала