3 серіали на Netflix, які можна подивитися за новорічну ніч

Якщо не знаєте як провести новорічну ніч, то ми підготували чудовий варіант. Можна обрати для перегляду три мінісеріали, які забезпечать хороший настрій.

24 Канал підготував добірку із трьох мінісеріалів на Netflix, які точно розбавлять новорічну ніч приємними та кумедними моментами.

Що подивитись на Netflix у новорічну ніч?

"Людина проти бджоли", 2022

Рейтинг IMDb: 6,7

Кількість серій: 9

Головну роль виконує Ровен Аткінсон. Йому належить образ Тревора Бінглі – незграбного, але добродушного чоловіка, який постійно потрапляє у халепи. Після низки невдач він влаштовується на роботу доглядальником розкішного будинку, власники якого їдуть у відпустку. Тревор намагається довести, що здатен відповідально виконувати обов'язки, адже дуже хоче справити гарне враження і повернути довіру доньки.

Та вже в перші дні його спокій порушує звичайна бджола, яка випадково залетіла до будинку. Замість того щоб просто зловити комаху і випустити її, Тревор починає справжню війну. Кожна його спроба позбутися бджоли обертається ще більшим хаосом: розбиті вітрини, зіпсовані дизайнерські меблі, пожежі й навіть вибухи.

Маленька комаха перетворюється для Тревора на символ усіх його життєвих проблем, а бажання перемогти штовхає Бінглі на дедалі безглуздіші вчинки.

"Людина проти бджоли": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Самотній тато", 2025

Рейтинг IMDb: 8,0

Кількість серій: 6

Це нова індійська комедійна драма, яка розповідає про Ґаурава, який знаходить у своєму автомобілі немовля. Чоловік не бажає відмовлятись від дитини, хоча родина, суспільні норми та агентство з усиновлення переконують його у зворотному. Та все ж він бажає стати батьком-одинаком.

"Самотній тато": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Людина проти немовляти", 2025

Рейтинг IMDb: 6,5

Кількість серій: 4

Це продовження історії від неймовірного Ровена Аткінсона. У новому мінісеріалі Тревор Бінглі стає шкільним доглядачем. Він з нетерпінням чекає на різдвяні канікули, щоб зустрітися зі своєю донькою Медді та колишньою дружиною Джесс, однак усе йде не за планом.

Та у Тревора з'являється пропозиція, яка може змінити його життя. Він має наглянути за розкішним маєтком на Різдво. Та на ділі виявляється, що окрім будинку йому варто наглядати ще й за малюком, якого ніхто не забрав після різдвяної вистави у школі.

"Людина проти немовляти": дивіться онлайн трейлер серіалу