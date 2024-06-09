От них все в восторге: 3 сериала с высоким рейтингом на Netflix

Netflix умеет очаровать своим удивительным оригинальным контентом. С тысячами телешоу и фильмов на выбор во всех возможных жанрах – от трогательных романтических комедий до захватывающих триллеров – на этой стриминговой платформе найдется что-то для каждого. Некоторые из проектов на Netflix пользуются бешеной популярностью, а их баллы в рейтинге IMDb являются высокими.

Чтобы упростить вам задачу и вы долго не искали интересный и увлекательный сериал на Netflix, Кино 24 подготовило 3 проекта, чей рейтинговый балл составляет не ниже 8.

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"Ферзевый гамбит"

Сериал перенесет зрителей в 60-е, где они познакомятся с молодой девушкой Элизабет Хармон. Осиротев в раннем возрасте, она попадает в детский дом, где ее воспитатели подсаживают на транквилизаторы. Однако там есть приветливый уборщик, который обучает ее искусству игры в шахматы. Пока она борется со своими личными демонами и с зависимостью, она одновременно ставит своей целью покорить мир шахмат, в котором доминируют мужчины.

"Ферзевый гамбит": смотрите онлайн трейлер сериала

"Сексуальное образование"

Встречайте Отиса Милберна, милого и застенчивого главного героя популярного сериала "Сексуальное образование". В то время как его сверстники, возможно, уже не понаслышке знают, что такое секс, Отис даже не надеется заинтересовать кого-то из девушек.

Несмотря на это, упрекнуть его в недостаточном количестве знаний по этой теме невозможно, ведь в теории парень знает об интиме гораздо больше всех своих одноклассников. И все это благодаря его маме, Джин Милберн, что является дипломированным сексопатологом.

Так, юноша вместе с местной "хулиганкой" Мейв решает организовать подпольную терапевтическую секс-школу для своих сверстников. Таким образом Отис помогает одноклассникам избавиться от комплексов и начинает зарабатывать немалые деньги, однако как помочь самому себе – у него ответа на это нет..

"Сексуальное образование": смотрите онлайн трейлер сериала

"Игра в кальмара"

События этой истории происходят в недалеком будущем – в мире, где пропасть между богатыми и бедными становится все шире. По сюжету, есть новое шоу, которое предлагает участникам потрясающий приз в 40 миллионов долларов. Согласно условиям программы, 456 неудачников выбираются для участия в соревновании. Однако то, что начинается как, казалось бы, простые испытания, быстро превращается в смертельную игру, где самые слабые игроки безжалостно каждый день устраняются организаторами. Приключения на экране точно не дадут вам оторваться от экрана.

"Игра в кальмара": смотрите онлайн трейлер сериала

Ознакомьтесь с этим списком высокорейтинговых сериалов Netflix, упорядоченным по рейтингу IMDb и приготовьтесь к интересному просмотру!