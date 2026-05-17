3 высокорейтинговых сериала на реальных событиях, которые вас поразят
Сериалы, основанные на реальных событиях, захватывают своим сюжетом. От них сложно оторваться и хочется поскорее дойти до финала, чтобы узнать, чем закончилась история.
Какие сериалы на реальных событиях посмотреть?
"Монстр: История Джеффри Дамера"
- Рейтинг IMDb: 7.8/10
Это первый сезон сериала "Чудовище", в котором рассказывает об американском серийном убийце Джеффри Дамере, жертвами которого стали 17 юношей и мужчин.
"Оранжевый – хит сезона"
- Рейтинг IMDb: 8.0/10
В центре сюжета – Пайпер Чепмен, которая получает 15 месяцев заключения за соучастие в контрабанде наркотиков. Женщина отбывает срок в женской тюрьме. Главная героиня вынуждена сменить деловые костюмы на оранжевую тюремную форму и приспосабливаться к жизни за решеткой.
"Нарко"
- Рейтинг IMDb: 8.7/10
В первый двух сезонах показана жизнь наркобарона Пабло Эскобара и Медельинского картеля, который он основал. В третьем рассказывается о борьбе Управления по борьбе с наркотиками (УБН) с картелем Кали.
