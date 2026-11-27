24 Канал подготовил подборку увлекательных сериалов о мести, в которых хватает психологических манипуляций, неожиданных союзов, семейных тайн и сюжетных поворотов. Здесь даже самая невинная улыбка может оказаться частью коварного плана.

Adv

популярные видео

"Граф Монте-Кристо", 2024

Жанр: историческая драма, приключения

IMDb: 7,9

У молодого моряка Эдмона Дантеса есть все шансы на счастливую жизнь. Однако из-за коварства завистников он оказывается в тюрьме, где проводит много лет. После побега и обретения огромного состояния мужчина возвращается под новым именем. Теперь его главная цель – заставить бывших обидчиков ответить за разрушенную жизнь.

Почему стоит посмотреть: роскошные исторические декорации, харизматичный Сэм Клафлин, аристократические интриги и классическая история Александра Дюма. Здесь месть выглядит удивительно элегантно и опирается на солидный финансовый фундамент.



"Граф Монте-Кристо": смотреть трейлер

"Слава", 2022–2023

Жанр: психологический триллер, драма

IMDb: 8,2

Реклама

В школьные годы Мун Дон Ын стала жертвой жестокого буллинга. Из-за пережитого девушка была вынуждена бросить учебу, однако своих обидчиков она не забыла. Спустя много лет женщина устраивается учительницей в школу, где учится дочь одной из ее бывших мучительниц. Так начинается реализация плана, который она готовила годами.

Почему стоит посмотреть: южнокорейский сериал поражает психологическим напряжением, блестящей актерской игрой и продуманным сюжетом. Главная героиня не устраивает истерик и не разбрасывается угрозами – она терпеливо наблюдает, как рушится мир ее обидчиков.



"Слава": смотреть трейлер

"Месть", 2011–2015

Жанр: драма, детектив, триллер

IMDb: 7,8

Загадочная красавица Эмили Торн поселяется в элитном районе Хэмптонс, где местные миллионеры проводят время на светских вечеринках и тщательно скрывают свои грехи. На самом деле девушка вернулась туда, где прошло ее детство, чтобы отомстить людям, подставившим ее отца. Под безупречными манерами и роскошными нарядами скрывается тщательно продуманный план.

Реклама

Почему стоит посмотреть: роскошные поместья, красивые герои, любовные треугольники и интриги, которым позавидовали бы даже персонажи "Сплетницы". Идеальный вариант для тех, кто любит наблюдать, как у богачей возникают проблемы, которые невозможно решить с помощью кредитной карты.



"Месть": смотреть трейлер

"Мое имя", 2021

Жанр: криминальный триллер, боевик

IMDb: 7,8

После загадочного убийства отца Юн Джи У решает найти виновника трагедии. Ради этого она обращается за помощью к влиятельному криминальному авторитету, а впоследствии под чужим именем попадает в полицию. Оказавшись между правоохранителями и преступным миром, девушка постепенно осознает, что правда может быть гораздо страшнее, чем она себе представляла.

Почему стоит посмотреть: динамичные драки, мрачная эстетика, харизматичная Хан Со Хи и минимум лишних сюжетных линий. Восемь эпизодов, которые вполне реально посмотреть за выходные.



"Мое имя": смотреть трейлер

Реклама

"Доктор Фостер", 2015–2017

Жанр: психологическая драма, триллер

IMDb: 7,6

Джемма Фостер – успешный врач, заботливая мать и, казалось бы, счастливая жена. Однако подозрение в неверности мужа заставляет ее начать собственное расследование. Постепенно женщина узнает, что ее идеальная семейная жизнь строилась на лжи. Вместо тихого развода супругов ждет настоящая психологическая война.

Почему стоит посмотреть: великолепная британская драма с убедительной игрой Сюранн Джонс, напряженными диалогами и эмоциональными противостояниями. Здесь нет мафиозных империй или миллионных состояний, зато есть семейные ужины, более напряженные, чем финалы некоторых триллеров.



"Доктор Фостер": смотреть трейлер

А еще и эта подборка сериалов заслуживает вашего внимания.