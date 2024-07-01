Не сможете оторваться: 3 сериала от Netflix, которые вы могли не видеть

Netflix выпускает просто невероятные сериалы, от которых бывает сложно оторваться. Это именно то, что нужно, когда хочется отдохнуть или расслабиться после работы.

Редакция Кино 24 сегодня рекомендует сериалы от Netflix, которые вы могли не видеть. Смотрите трейлеры и выбирайте, что смотреть в ближайшие дни.

Не пропустите 3 лучшие украинские сериалы, которые стоит посмотреть после работы

"The Sandman. Песочный человек"

Количество сезонов: 1

1 Количество серий: 11

Родерик Барджесс – колдун, который делает все, чтобы вернуть сына. Так, к человеческому миру приходит Морфей, который правит царством снов. Главного героя сериала бросают в тюрьму, а за это время на людей сходит сонная болезнь. Когда Родерик вышел на свободу, то увидел, что его царство стало пустым. Колдун хочет все вернуть, как было, поэтому идет искать артефакты.

"The Sandman. Песочный человек": смотрите онлайн трейлер сериала

"Манифест"

Количество сезонов: 4

4 Количество серий: 62

С обычным рейсом Монтего 828 однажды произошло нечто невероятное. Когда уже все было готово к полету, самолет тронулся, но находился в воздухе целых пять лет. Однако для пассажиров полет длился всего несколько часов. Когда люди прибыли домой, то увидели, настолько изменилась обыденность.

"Манифест": смотрите онлайн трейлер сериала

"Кто такая Эрин Картер?"

Количество сезонов: 1

1 Количество серий: 7

Главная героиня фильма – Эрин Картер. Женщина имеет дочь Гарпер, вместе с которой как-то решает переехать в Испанию. Она встретила мужчину, за которого вышла замуж и пошла работать в школу. Однажды Эрин пришлось иметь дело с грабителем, который хотел обокрасть супермаркет. После этого случая о Картер написали в местных газетах. Теперь жизнь женщины меняется.

"Кто такая Эрин Картер": смотрите онлайн трейлер сериала

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