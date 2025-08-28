10 самых популярных сериалов на Netflix, которые сегодня активно смотрят украинцы
- На Netflix обновили список самых популярных сериалов, среди которых "Венздей" 2 сезон, "Заложник" и "Молодые миллионеры".
- В список также вошли "Неукротимый", "Руководство по убийству для хороших девочек", "Сирены", "Отдел нераскрытых дел", "Игра в кальмара" и "Песочный человек".
После тяжелого рабочего дня часто хочется просто закутаться в одеяло и посмотреть интересный сериал. Стриминговая платформа Netflix может стать идеальной площадкой для реализации ваших желаний.
На стриминге обновили список самых популярных лент, которые точно стоят вашего внимания. В материале Кино 24 со ссылкой на Netflix выбирайте своего фаворита и устройте себе настоящий вечер релакса.
Какие сериалы стали самыми популярными на Netflix?
"Венздей" 2 сезон
Сейчас на стриминговой платформе доступна только первая часть 2 сезона сериала, однако она уже на протяжении нескольких недель возглавляет рейтинг самых популярных сериалов на Netflix.
Вторая часть 2 сезона будет доступна уже 3 сентября. Кинотворцы уже анонсировали об этом на инстаграм-странице NetflixUA.
"Венздей": смотрите онлайн трейлер 2 сезона
"Заложник"
Премьера этого мини-сериала состоялась 21 августа 2025 года. Лента насчитывает всего 5 эпизодов, поэтому вы точно сможете получить удовольствие от быстрого и легкого просмотра.
Это драматический триллер о похищении мужа британского премьер-министра и проблемы президента Франции. Эти женщины оказываются перед большими трудностями и рисками.
"Заложник": смотрите онлайн трейлер сериала
"Молодые миллионеры"
Это самый популярный комедийный мини-сериал на Netflix, премьера которого состоялась 13 августа 2025 года. Французская лента о четырех старшеклассниках из Марселя. Они выигрывают 17 миллионов евро и вокруг этих денег начинает быть, как много роскоши, так и много проблем.
"Молодые миллионеры": смотрите онлайн трейлер сериала
Также в списке самых популярных сериалов на Netflix такие ленты:
- "Неукротимый" 1 сезон
- "Венздей" 1 сезон
- "Руководство по убийству для хороших девочек"
- "Сирены"
- "Отдел нераскрытых дел" 1 сезон
- "Игра в кальмара" 3 сезон
- "Песочный человек" 2 сезон
Готовьте попкорн и окунитесь в топовые сериалы, которые смотрят все.