3 блестящих сериала, которые надо посмотреть, если понравился "Заложник" на Netflix

Огромную популярность на платформе Netflix получил сериал "Заложник". Лента долгое время находилась в топ-10 кинопроектов, которые выбирали украинцы.

Поэтому если вы уже посмотрели этот сериал и сейчас в поиске альтернативы, обратите внимание на новую подборку от 24 Канала. Выбирайте своего фаворита и наслаждайтесь просмотром интересной и напряженной киноистории уже сегодня.

Рекомендуем Новый украинский фильм, который стоит посмотреть, когда хочется плакать

Какие сериалы посмотреть на Netflix, если понравился "Заложник"?

"Зверь во мне"

Рейтинг IMDb: 7.5

Премьера этого сериала состоялась 13 ноября 2025 года. Он сочетает жанры драмы, детектива и триллера и насчитывает всего 8 эпизодов, которые легко можно пересмотреть за несколько дней.

Это история о писательнице, которая не может найти источник вдохновения и снова начать писать. Но однажды у нее появляется сосед с темным прошлым. Писательница заинтересовывается им, и это погружает ее в водоворот опасных игр. Она даже не подозревает, чем все это может для нее обернуться.

"Зверь во мне": смотрите онлайн трейлер сериала

"Хрустальная кукушка"

Рейтинг IMDb: 6.4

Еще один мини-сериал, который набирает популярность на Netflix, – это криминальная драма и триллер под названием "Хрустальная кукушка". Премьера состоялась 13 ноября 2025 года.

"Хрустальная кукушка": смотрите онлайн трейлер сериала

Это испанская киноистория, насчитывающая шесть эпизодов. В центре сюжета – молодая врач, которая находится в поиске донора для своего сердца. Это мини-сериал, который идеально подойдет тем, кто любит истории о серийных убийствах, психологические манипуляции, семейные тайны и другие напряженные сюжеты.

Смотрите также 10 новинок на Netflix, которые обожают украинцы – по ссылке.

"Убитый молнией"

Рейтинг IMDb: 7.7

Это американская высокорейтингово-биографическая драма, основанная на реальных событиях. Премьера состоялась 6 ноября 2025 года.

"Убитый молнией": смотрите онлайн трейлер сериала

Мини-сериал "Убитый молнией" можно легко пересмотреть за один вечер, ведь он насчитывает всего 4 эпизода. Это история о судьбе, назначении и одержимости. Зрители отмечают сильную актерскую игру. Сериал рассказывает о Джеймсе Гарфилде, который внезапно становится 20-м президентом США, и Чарльзе Гито – мужчине, который его убил.