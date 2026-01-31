Не только "Бриджертоны": 3 сериала на Netflix, которые наделали больше всего шума

В последнее время Netflix радует зрителей масштабными премьерами. В свет выходит продолжение любимых сериалов, которого давно ждали фанаты.

Одним из самых ярких премьер последнего времени стал четвертый сезон "Бриджертонов". В материале 24 Канала указано, что даже другие популярные сериалы на Netflix не вызвали такого большого шума.

Какие сериалы на Netflix наделали большой шумихи?

"Его и ее"

Одним из самых популярных сериалов на стриминговой платформе Netflix, о котором говорят все соцсети, является мини-сериал "Его и ее". Лента насчитывает шесть эпизодов и рассказывает о детективе и журналистке, которые стремятся раскрыть убийство. Интересно, что они бывшие супруги и подозревают друг друга в совершении этого преступления.

"Его и ее": смотрите онлайн трейлер сериала

В тиктоке можно найти немало отзывов о сериале, а также публикации Threads. Поэтому, если вы до сих пор его не видели, вам точно стоит обратить внимание.

"Очень странные дела"

Одним из самых популярных сериалов на Netflix является лента "Очень странные дела". Недавно состоялась премьера финального сезона, который взорвал соцсети, а стриминговая платформа Netflix буквально "взлетела" от количества пользователей, которые одновременно зашли на сервис.

"Очень странные дела": смотрите онлайн трейлер сериала

Если вы до сих пор не видели эту ленту, вам повезло, ведь впереди ждет немало эпизодов, наполненных атмосферой, приключениями, ужасами и детективными сюжетными линиями.

"Эмили в Париже"

Еще одним любимым сериалом на Netflix является лента "Эмили в Париже". Это американский комедийно-драматический сериал о молодой американке Эмили, которая приезжает в Париж и сталкивается с многочисленными испытаниями в карьере, личной жизни и дружбе.

"Эмили в Париже": смотрите онлайн трейлер сериала

Недавно состоялась премьера пятого сезона, которую активно обсуждали в сети и просматривали на Netflix.