24 Канал собрал самые откровенные сериалы, которые безжалостно срывают маски с интернет-идолов и показывают истинную цену виртуальной славы. Эти истории шокируют зрителей своей реалистичностью и заставляют по-другому взглянуть на ежедневную ленту новостей.

"Знаменитость" (2023)

Рейтинг IMDb: 7,4

Скромная девушка Со А Ри внезапно попадает в закрытый мир элитных инфлюенсеров и быстро обретает бешеную популярность. Впоследствии героиня начинает раскрывать грязные секреты своих новых коллег, сталкиваясь с шантажом, наркотиками и даже убийствами. Она решает провести прямой эфир, чтобы рассказать подписчикам всю жуткую правду о цене лайков. В конце концов виртуальная война перерастает в реальную угрозу жизни девушки.

"Знаменитость": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают динамику повествования и острую социальную сатиру на современную индустрию красоты. В то же время киноэксперты критикуют картину за несколько стереотипное изображение второстепенных персонажей и чрезмерную мелодраматичность во второй половине сезона.

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"Хлоя" (2022)

Рейтинг IMDb: 6,7

Одинокая Бекки Грин одержимо следит за идеальной жизнью популярной блогерши Хлои через экран смартфона. Когда кумир внезапно совершает самоубийство, главная героиня создает фальшивую личность и проникает в ближайшее окружение умершей звезды. В ходе собственного расследования Бекки выясняет, что за роскошными фотографиями владелица аккаунта скрывала измены, манипуляции и тотальное одиночество. Вскоре Грин полностью теряет грань между собственной реальностью и вымышленным амплуа.

"Хлоя": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают невероятно напряженную атмосферу сериала. Впрочем, киноэксперты критикуют сериал за несколько медленный темп развития событий и отсутствие динамики в первых эпизодах.

"Кликбейт" (2021)

Рейтинг IMDb: 7,2

Однажды утром в сети появляется трансляция, в которой окровавленный семьянин Ник держит картонную табличку со страшным признанием в насилии. Анонимный похититель запускает смертельный таймер: как только видео наберет пять миллионов просмотров, заложник погибнет. Пока счетчик неумолимо приближает трагический финал, сестра и жена бросаются распутывать клубок интернет-загадок. Женщины шаг за шагом погружаются в виртуальную жизнь родственника и находят там десятки фейковых аккаунтов, тайные переписки и грязные секреты.

"Кликбейт": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают инновационный подход к освещению киберпреступности. Однако киноэксперты критикуют картину за чрезмерную запутанность сюжетных линий и несколько нелогичный финал.

Кстати, у нас для вас есть интересная подборка триллеров, где герои узнают ужасную правду о своем прошлом.