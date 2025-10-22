Укр Рус
22 октября, 00:33
Амбиции, месть и гениальные планы: 4 сериала об ограблениях

Мария Примыч
Основные тезисы
  • Сериал "Бумажный дом" имеет 5 сезонов и 48 серий; группа преступников под руководством "Профессора" пытается ограбить Испанский монетный двор.
  • Сериал "Люпен" с 3 сезонами и 17 сериями; рассказывает об Ассане Диопа, который хочет отомстить за своего отца.

Сериалы об ограблениях – одни из самых увлекательных. Интересно наблюдать за преступниками, которые пытаются справиться с испытаниями, что попадаются им на пути к цели.

Редакция 24 Канала расскажет, какие сериалы об ограблениях стоит посмотреть. Сохраняйте список и выбирайте, что включить после рабочего дня.

Какие сериалы об ограблениях посмотреть?

"Бумажный дом"

  • Количество сезонов: 5
  • Количество серий: 48

События сериала происходят в Испании. Мужчина по прозвищу "Профессор" собирает восьмерых людей, чтобы они проникли в Испанский монетный двор и сбежали с 984 миллионами евро.

Герои используют названия городов как псевдонимы, чтобы сохранять анонимность. Они захватывают заложников и планируют оставаться в монетном доме, пока не напечатают деньги. В то же время на преступников охотится полиция.

Впоследствии они планируют ограбление Банка Испании.

"Бумажный дом": смотрите онлайн трейлер сериала

"Люпен"

  • Количество сезонов: 3
  • Количество серий: 17

Ассан Диоп стремится отомстить семье, обвинившей его отца в краже, которую тот не совершал. Мужчина собирается украсть колье французской королевы Марии-Антуанетты, которое хранится в Лувре и принадлежит состоятельной семье Пеллегрини. В то же время Ассан пытается уделять время сыну Раулю, который живет с мамой.

"Люпен": смотрите онлайн трейлер сериала

"Хорошие девушки"

  • Количество сезонов: 4
  • Количество серий: 50

Это история о четырех матерей, которые грабят супермаркет и связываются с криминальным авторитетом и ФБР. Главные роли исполнили Кристина Хендрикс, Ретта (Мариетта Сангай Серлиф) и Мэй Уитмен.

"Хорошие девочки": смотрите онлайн трейлер сериала

"Берлин"

  • Количество сезонов: 1
  • Количество серий: 8

Это приквел к сериалу "Бумажный дом", который рассказывает об Андресе де Фонольоса, известного как "Берлин". Команда, которую он собирает в Париже, должна совершить масштабное ограбление – украсть драгоценности за одну ночь.

"Берлин": смотрите онлайн трейлер сериала