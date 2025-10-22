Амбиции, месть и гениальные планы: 4 сериала об ограблениях
- Сериал "Бумажный дом" имеет 5 сезонов и 48 серий; группа преступников под руководством "Профессора" пытается ограбить Испанский монетный двор.
- Сериал "Люпен" с 3 сезонами и 17 сериями; рассказывает об Ассане Диопа, который хочет отомстить за своего отца.
Сериалы об ограблениях – одни из самых увлекательных. Интересно наблюдать за преступниками, которые пытаются справиться с испытаниями, что попадаются им на пути к цели.
Редакция 24 Канала расскажет, какие сериалы об ограблениях стоит посмотреть. Сохраняйте список и выбирайте, что включить после рабочего дня.
Не пропустите Ей смотрят чаще всего: 4 сериала, которые обогнали "Бункер миллиардеров" на Netflix
Какие сериалы об ограблениях посмотреть?
"Бумажный дом"
- Количество сезонов: 5
- Количество серий: 48
События сериала происходят в Испании. Мужчина по прозвищу "Профессор" собирает восьмерых людей, чтобы они проникли в Испанский монетный двор и сбежали с 984 миллионами евро.
Герои используют названия городов как псевдонимы, чтобы сохранять анонимность. Они захватывают заложников и планируют оставаться в монетном доме, пока не напечатают деньги. В то же время на преступников охотится полиция.
Впоследствии они планируют ограбление Банка Испании.
"Бумажный дом": смотрите онлайн трейлер сериала
"Люпен"
- Количество сезонов: 3
- Количество серий: 17
Ассан Диоп стремится отомстить семье, обвинившей его отца в краже, которую тот не совершал. Мужчина собирается украсть колье французской королевы Марии-Антуанетты, которое хранится в Лувре и принадлежит состоятельной семье Пеллегрини. В то же время Ассан пытается уделять время сыну Раулю, который живет с мамой.
"Люпен": смотрите онлайн трейлер сериала
"Хорошие девушки"
- Количество сезонов: 4
- Количество серий: 50
Это история о четырех матерей, которые грабят супермаркет и связываются с криминальным авторитетом и ФБР. Главные роли исполнили Кристина Хендрикс, Ретта (Мариетта Сангай Серлиф) и Мэй Уитмен.
"Хорошие девочки": смотрите онлайн трейлер сериала
"Берлин"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 8
Это приквел к сериалу "Бумажный дом", который рассказывает об Андресе де Фонольоса, известного как "Берлин". Команда, которую он собирает в Париже, должна совершить масштабное ограбление – украсть драгоценности за одну ночь.
"Берлин": смотрите онлайн трейлер сериала