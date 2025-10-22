Амбіції, помста та геніальні плани: 4 серіали про пограбування
Серіали про пограбування – одні з найзахопливіших. Цікаво спостерігати за злочинцями, які намагаються справитись з випробуваннями, що трапляються їм на шляху до цілі.
Редакція 24 Каналу розповість, які серіали про пограбування варто подивитись. Зберігайте список і обирайте, що увімкнути після робочого дня.
Які серіали про пограбування подивитись?
"Паперовий будинок"
- Кількість сезонів: 5
- Кількість серій: 48
Події серіалу відбуваються в Іспанії. Чоловік на прізвисько "Професор" збирає вісьмох людей, щоб вони проникнули до Іспанського монетного двору і втекли з 984 мільйонами євро.
Герої використовують назви міст як псевдоніми, щоб зберігати анонімність. Вони захоплюють заручників і планують залишатися в монетному домі, поки не надрукують гроші. Водночас на злочинців полює поліція.
Згодом вони планують пограбування Банку Іспанії.
"Паперовий будинок": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Люпен"
- Кількість сезонів: 3
- Кількість серій: 17
Ассан Діоп прагне помститися сім'я, що звинуватила його батька в крадіжці, яку той не скоював. Чоловік збирається вкрасти кольє французької королеви Марії-Антуанетти, яке зберігається в Луврі й належить заможній родині Пеллегріні. Водночас Ассан намагається приділяти час синові Раулю, який живе з мамою.
"Люпен": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Хороші дівчата"
- Кількість сезонів: 4
- Кількість серій: 50
Це історія про чотирьох матерів, які грабують супермаркет і зв'язуються з кримінальним авторитетом та ФБР. Головні роів виконали Крістіна Хендрікс, Ретта (Марієтта Сангай Серліф) та Мей Вітмен.
"Хороші дівчата": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Берлін"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 8
Це приквел до серіалу "Паперовий будинок", який розповідає про Андреса де Фонольоса, відомого як "Берлін". Команда, яку він збирає в Парижі, має здійснити масштабне пограбування – вкрасти коштовності за одну ніч.
"Берлін": дивіться онлайн трейлер серіалу