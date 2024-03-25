От них перехватывает дыхание: 2 сериала о катастрофе, основанные на реальных событиях

Ленты о катастрофах поражают зрителей и заставляют наблюдать за событиями на одном дыхании. После просмотра мурашки будут идти по коже из-за осознания, что немалая часть кино происходила на самом деле.

Кино 24 предлагает подборку сериалов, которые рассказывают о катастрофах, героизм людей и истории выживания. Если вам надоели мелодрамы или нереалистичная фантастика – список пригодится.

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"Чернобыль"

: 2019: США: 9.3

Лента о катастрофе на Чернобыльской АЭС не могла не войти в эту подборку. Пятисерийный сериал держит в напряжении до последней минуты.

События происходят в 1986 году, когда произошла крупнейшая техногенная трагедия в истории человечества. Сюжет рассказывает о руководящих людей и участников, которые смогли выжить после катастрофы. Речь в основном ведется от имени Валерия Легасова, который прилагал усилия к ликвидации последствий.

"Чернобыль": смотрите трейлер онлайн

"Горячая зона"

: 2019: США: 7.8

Сериал рассказывает о вспышке вируса Эбола, что является смертельно опасным. В институте инфекционных болезней армии США пытаются определить, что стало причиной начала вируса.

К расследованию присоединяется доктор Нэнси Дженкс. Она должна быть очень осторожной, чтобы получить образцы и быстро изобрести лекарство против болезни. В случае ее гибели без мамы могут остаться двое детей.

"Горячая зона": смотрите трейлер онлайн

Кинокартины, основанные на реальных событиях, заставляют не только задуматься о прошлых и современных временах, но и вызывают любопытство. Это один из способов саморазвития и попытки узнать что-то новое о нашем мире.