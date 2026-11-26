К тому же эти сериалы раскрывают мотивы настоящих убийц. Подробнее – в материале 24 Канала.

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"Американская история преступлений" (2016 – 2021)

Рейтинг IMDb: 8,4

В июне 1994 года в США жестоко убили бывшую жену известного футболиста О. Джея Симпсона и ее друга. Все улики сразу указывали на спортсмена, поэтому дело мгновенно оказалось в центре внимания всей страны. Чтобы спасти звезду от тюрьмы, команда лучших адвокатов выстроила неожиданную линию защиты и превратила слушания в громкое телешоу. Именно этот процесс, за которым следили миллионы зрителей, обнажил острые общественные конфликты, манипуляции прессы и слабые места американского правосудия.

"Американская история преступлений": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели восхищаются напряженным сценарием, глубоким психологизмом и блестящей игрой Сары Полсон и Стерлинга К. Брауна. В то же время некоторые рецензенты отмечают, что сериал местами чрезмерно драматизирует второстепенные детали ради зрелищности.

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"Охотник за разумом" (2017 – 2019)

Рейтинг IMDb: 8,6

В конце 1970-х годов два агента ФБР Голден Форд и Билл Тенч решают изменить традиционные методы расследования преступлений. Они начинают серию откровенных интервью с самыми опасными серийными убийцами, которые уже отбывают наказание в тюрьмах. Общаясь с реальными преступниками, детективы пытаются понять логику маньяков. Каждый разговор помогает раскрывать новые дела, но в то же время оставляет глубокий след в психике самих следователей.

"Охотник за разумом": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на сайте Metacritic кинокритики высоко оценивают фирменную мрачную атмосферу Дэвида Финчера, безупречные диалоги и историческую точность образов. Однако некоторые авторы рецензий считают, что темп повествования в первых сериях развивается слишком медленно.

"Черная птица" (2022)

Рейтинг IMDb: 8,1

Харизматичный сын полицейского Джимми Кин получает десять лет тюрьмы за торговлю наркотиками и незаконное хранение оружия. Вскоре после вынесения приговора ФБР предлагает ему опасную сделку в обмен на полное досрочное освобождение. Джимми должен перевестись в тюрьму строгого режима, втереться в доверие к подозреваемому в серийных убийствах Ларри Холлу и узнать, где тот спрятал тела своих жертв.

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"Черная птица": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на портале Rotten Tomatoes рецензенты отмечают невероятную актерскую игру Тэрона Эджертона и Пола Уолтера Хаузера, а также напряженную психологическую дуэль между их персонажами. В то же время критики отмечают, что сюжетные линии следователей за пределами тюрьмы выглядят менее убедительно.

"Монстр: История Джеффри Дамера" (2022)

Рейтинг IMDb: 7,7

Сериал подробно воссоздает жуткую историю одного из самых известных американских серийных убийц, который орудовал в Милуоки с 1978 по 1991 год. События разворачиваются не только вокруг самого преступника, но и через призму переживаний его жертв, их семей и бдительной соседки, которая годами пыталась привлечь внимание полиции. Авторы проекта показывают, как системная халатность правоохранителей позволила преступнику избегать наказания на протяжении тринадцати лет.

"Монстр: История Джеффри Дамера": смотрите трейлер сериала онлайн

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Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели хвалят игру Эвана Питерса и смелый акцент на безразличии полиции к обращениям граждан. Однако многие критики осуждают проект за чрезмерную демонстрацию жестоких сцен и болезненное напоминание о трагедии для родственников погибших.

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