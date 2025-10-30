Не только любимые "Бриджертоны": сериалы, снятые по мотивам книг

Немало популярных сериалов сняты по мотивам книг. Несколько хороших экранизаций вышло и в последние годы.

Редакция 24 Канала расскажет о 4 интересных сериалах, снятых по мотивам книг. Если вы как раз ищете, что посмотреть, обратите внимание на нашу подборку.

Не пропустите 4 новейших мини-сериала на Netflix, которые помогут расслабиться после тяжелого рабочего дня

Сериалы, снятые на основе книг

"Бриджертоны"

Количество сезонов : 3

: 3 Количество серий: 24

Это экранизации серии книг, автором которых является Джулия Куинн. События сериала происходят в эпоху Регентства. В нем рассказывается о семье Бриджертонов: братьях Энтони, Бенедикте, Колине и Грегоре, о сестрах Дафни, Элоизе, Франческе и Гиацинте, матерью которых является виконтеса-вдова Вайолет.

В сериале показана история любви членов семьи Бриджертонов. Премьера 4 сезона состоится в 2026 году: первая часть выйдет 29 января, а вторая – 26 февраля. В центре сюжета будет Бенедикт Бриджертон.

"Бриджертоны": смотрите онлайн трейлер сериала

"Ферзевый гамбит"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 7

Сериал, снят по мотивам романа американского писателя Уолтера Тэвиса. Главную роль сыграла невероятная Аня Тейлор-Джой. Это история о шахматной вундеркиндке Элизабет Гармон, которая является сиротой. Девушка стремится стать величайшей шахматисткой мира, а также борется с зависимостями и эмоциональными проблемами.

"Ферзевый гамбит": смотрите онлайн трейлер сериала

"Пособие по убийству для хороших девушек"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 6

Этот сериал создан по роману британской писательницы Холли Джексон. Прошло пять лет с тех пор, как в тихом английском городке убили 17 летнюю девушку, но Пип Фитц-Амоби берется за расследование дела.

"Пособие по убийству для хороших девушек": смотрите онлайн трейлер сериала

"В ее глазах"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 6

Сериал, снят по мотивам романа английской писательницы Сары Пинборо. Это рассказ о матери-одиночке Луизе, которая закрутила роман со своим боссом Дэвидом и начинает дружить с его женой Адель. Вскоре женщина узнает о тайнах пары и понимает, что их жизнь не такая счастливая.

"В ее глазах": смотрите онлайн трейлер сериала