Не лише улюблені "Бріджертони": серіали, зняті за мотивами книг
- Серіал "Бріджертони" знято за серією книг Джулії Квінн, його події відбуваються в епоху Регентства, а прем'єра 4 сезону очікується у 2026 році.
- "Ферзевий гамбіт" розповідає про шахову вундеркіндку Елізабет Гармон, яку зіграла Аня Тейлор-Джой, серіал базується на романі Волтера Тевіса.
Чимало популярних серіалів зняті за мотивами книг. Кілька хороших екранізацій вийшло й в останні роки.
Редакція 24 Каналу розповість про 4 цікаві серіали, зняті за мотивами книг. Якщо ви якраз шукаєте, що подивитись, зверніть увагу на нашу добірку.
Серіали, зняті на основі книг
"Бріджертони"
- Кількість сезонів: 3
- Кількість серій: 24
Це екранізації серії книг, авторкою яких є Джулія Квінн. Події серіалу відбуваються в епоху Регентства. У ньому розповідається про родину Бріджертонів: братів Ентоні, Бенедикта, Коліна і Грегорі, сестер Дафні, Елоїзу, Франческу та Гіацинту, матір'ю яких є віконтеса-вдова Вайолет.
У серіалі показана історія кохання членів родини Бріджертонів. Прем'єра 4 сезону відбудеться у 2026 році: перша частина вийде 29 січня, а друга – 26 лютого. У центрі сюжету буде Бенедикт Бріджертон.
"Бріджертони": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Ферзевий гамбіт"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 7
Серіал, знятий за мотивами роману американського письменника Волтера Тевіса. Головну роль зіграла неймовірна Аня Тейлор-Джой. Це історія про шахову вундеркіндку Елізабет Гармон, яка є сиротою. Дівчина прагне стати найвеличнішою шахісткою світу, а також бореться із залежностями й емоційними проблемами.
"Ферзевий гамбіт": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Посібник з убивства для хороших дівчат"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 6
Цей серіал створений за романом британської письменниці Голлі Джексон. Минуло п'ять років відтоді, як в тихому англійському містечку вбили 17 річну дівчину, але Піп Фітц-Амобі береться за розслідування справи.
"Посібник з убивства для хороших дівчат": дивіться онлайн трейлер серіалу
"В її очах"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 6
Серіал, знятий за мотивами роману англійської письменниці Сари Пінборо. Це розповідь про матір-одиначку Луїзу, яка закрутила роман зі своїм босом Девідом і починає дружити з його дружиною Адель. Незабаром жінка дізнається про таємниці пари й розуміє, що їхнє життя не таке щасливе.
"В її очах": дивіться онлайн трейлер серіалу