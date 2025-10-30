Редакція 24 Каналу розповість про 4 цікаві серіали, зняті за мотивами книг. Якщо ви якраз шукаєте, що подивитись, зверніть увагу на нашу добірку.

Серіали, зняті на основі книг

"Бріджертони"

Кількість сезонів : 3

: 3 Кількість серій: 24

Це екранізації серії книг, авторкою яких є Джулія Квінн. Події серіалу відбуваються в епоху Регентства. У ньому розповідається про родину Бріджертонів: братів Ентоні, Бенедикта, Коліна і Грегорі, сестер Дафні, Елоїзу, Франческу та Гіацинту, матір'ю яких є віконтеса-вдова Вайолет.

У серіалі показана історія кохання членів родини Бріджертонів. Прем'єра 4 сезону відбудеться у 2026 році: перша частина вийде 29 січня, а друга – 26 лютого. У центрі сюжету буде Бенедикт Бріджертон.

"Бріджертони": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Ферзевий гамбіт"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 7

Серіал, знятий за мотивами роману американського письменника Волтера Тевіса. Головну роль зіграла неймовірна Аня Тейлор-Джой. Це історія про шахову вундеркіндку Елізабет Гармон, яка є сиротою. Дівчина прагне стати найвеличнішою шахісткою світу, а також бореться із залежностями й емоційними проблемами.

"Ферзевий гамбіт": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Посібник з убивства для хороших дівчат"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 6

Цей серіал створений за романом британської письменниці Голлі Джексон. Минуло п'ять років відтоді, як в тихому англійському містечку вбили 17 річну дівчину, але Піп Фітц-Амобі береться за розслідування справи.

"Посібник з убивства для хороших дівчат": дивіться онлайн трейлер серіалу

"В її очах"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 6

Серіал, знятий за мотивами роману англійської письменниці Сари Пінборо. Це розповідь про матір-одиначку Луїзу, яка закрутила роман зі своїм босом Девідом і починає дружити з його дружиною Адель. Незабаром жінка дізнається про таємниці пари й розуміє, що їхнє життя не таке щасливе.

"В її очах": дивіться онлайн трейлер серіалу