Про це пише Кіно 24 з посиланням на інстаграм-сторінку "Бріджертонів". У матеріалі дізнаєтеся дату прем'єри та що відомо про сюжет четвертого сезону.
Коли прем'єра 4 сезону "Бріджертонів"?
Як зазвичай, прем'єра четвертого сезону буде розділена на дві частини. Вихід першої відбудеться 29 січня 2026 року, а другої – 26 лютого 2026 року.
Одне можна сказати напевне, мої найдорожчі читачі: маскарад не схожий на жодну іншу подію. Приготуйтеся, адже статися може будь-що,
– йшлося в анонсі.
Прихильники неабияк зраділи цим новинам, адже з великим нетерпінням стежили за публікаціями на сторінках серіалу та стримінгової платформи Netflix, сподіваючись, що довгоочікувані дати незабаром стануть відомими.
Що відомо про 4 сезон "Бріджертонів"?
- Четвертий сезон розповідатиме про стосунки ще одного із Бріджертонів.
- Цього разу історія стосуватиметься Бенедикта Бріджертона.
- На маскараді ще один Бріджертон познайомиться із неймовірною красунею, на ім'я Софі.
- Відомо, що цей сезон, як і попередній, налічуватиме вісім епізодів.
- Попередні сезони розповідали історії кохання Дафні Бріджертон, Ентоні та Коліна Бріджертонів.
- Якщо ви фанат цієї костюмованої драми, то вже зовсім скоро зможете поринути у цю неймовірну історію, сповнену кохання, манер та неймовірної краси.