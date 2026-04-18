4 шикарных сериала от HBO, от которых не сможете оторваться
- Статья предлагает список из 4 популярных сериалов от HBO: "Эйфория", "Одни из нас", "Рыцарь семи королевств" и "Клан Сопрано".
- Каждый сериал сопровождается кратким описанием сюжета, количеством сезонов и рейтингом IMDb.
Наконец-то пришли выходные, а это значит, что можно провести время за просмотром сериалов. Идеальный вариант, если за окном плохая погода и не хочется выходить из дома.
24 Канал составил список крутых сериалов от HBO. Некоторые из них можно растянуть надолго, а другие – посмотреть за несколько дней.
Читайте также Мы это смотрели по телевизору: фильмы и сериалы, которые вернут в детство
Какие сериалы от HBO посмотреть?
"Эйфория"
- Количество сезонов: 3
- Количество серий: 26
- Рейтинг IMDb: 8.2/10
17-летняя Ру имеет наркотическую зависимость. Она только что прошла реабилитацию, однако не настроена отказываться от вредной привычки. Однажды главная героиня знакомится и сближается с трансгендерной девушкой Джулс.
В сериале также освещены истории и проблемы других людей, которые окружают Ру: спортсмена Нейта, звезды футбола Крис, Кэсси, которую преследует ее прошлое, Кэт, которая комплексует из-за своей внешности.
"Одни из нас"
- Количество сезонов: 2
- Количество серий: 16
- Рейтинг IMDb: 8.5/10
20 лет назад грибковая пандемия заразила и убила множество людей. Контрабандист Джоэл потерял близкого человека и теперь живет в карантинной зоне Бостона. Однажды мужчине поручают сопровождать девочку по имени Элли в группу, известную как Светлячки. Оказывается, что благодаря крови подростка можно создать вакцину.
Джоэл и Элли отправляются в опасное путешествие по Соединенным Штатам Америки. Между ними возникает глубокая связь и доверие, поскольку, чтобы выжить, нужно действовать вместе.
"Рыцарь семи королевств"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 6
- Рейтинг IMDb: 8.7/10
Это приквел к культовому сериалу "Игра престолов". События происходят в Семи королевствах задолго до борьбы за трон. Странствующий рыцарь Данк и юный оруженосец Эгг путешествуют по Вестеросу и сталкиваются с рядом опасностей.
"Клан Сопрано"
- Количество сезонов: 6
- Количество серий: 86
- Рейтинг IMDb: 9.2/10
Босс мафии Тони Сопрано живет на две семьи: первая – это жена, дети и мама, а вторая – итальянские бандиты, которые находятся под его руководством.
Жизнь главного героя непростая, поэтому у него начинаются проблемы со здоровьем. Тони обращается за помощью к психиатру, однако скрывает это от коллег, чтобы не подвергнуть себя опасности.
Какой новый мини-сериал ужасов на Netflix?
Недавно на Netflix вышел новый мини-сериал ужасов "Скоро случится что-то страшное". Это история о паре, которая готовится к свадьбе. За несколько дней до праздника Рэйчел приезжает в семейный дом своего жениха, Ники. В то же время девушку начинает преследовать ощущение, что приближается катастрофа.