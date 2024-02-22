Если понравились "Бриджертоны": 5 невероятных сериалов, которые стоит посмотреть любителям эпохи

Если уже нет сил ждать 3 сезон "Бриджертонов", а так и хочется посмотреть новую историю об эпохе прошлого, вам точно понравится наша подборка.

Выбирайте сериал в материале Кино 24 и наслаждайтесь увлекательным сюжетом, невероятными историями любви и манерами.

Смотрите также По другую сторону спорта: фильмы и сериалы о легендах футбола, которые стоит посмотреть каждому

"Полдарк"

После возвращения с войны, Росс Полдарк надеялся на спокойную и счастливую жизнь в кругу семьи. Но все надежды были напрасными, он обнаружил, что отец умер, домом управляют слуги-пьяницы, а невеста Элизабет, будучи убежденной в его гибели, обручилась с его кузеном. Впереди большое количество событий, которые перевернут жизнь каждого с ног на голову.

"Полдарк": смотрите онлайн трейлер сериала

"Бриджертоны: История королевы Шарлотты"

Продолжение сериала "Бриджертоны" раскрывает, как брак молодой королевы Шарлотты с английским королем Георгом взял свое начало и стал истоком невероятной истории любви, которая изменила высшее общество.

"Бриджертоны: История королевы Шарлотты": смотрите онлайн трейлер сериала

"Охотницы"

Группа жизнерадостных американок погружается в мир корсетного лондонского общества 1870-х годов, вызывая столкновение англо-американских культур. Их цель – найти себе высокопоставленных мужчин, однако сердца молодых женщин стремятся к чему-то большему.

"Охотницы": смотрите онлайн трейлер сериала

"Сэндинтон"

Сериал является экранизацией последнего, незаконченного романа Джейна Остина. Его главная героиня, Шарлотта Хейвуд, посещает городок Сандитон, который оказывается новым курортом, и девушка начинает взаимодействовать с местной общиной.

"Сэндинтон": смотрите онлайн трейлер сериала

"Север и юг"

Кіно навчає нас вірити у неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Маргарет, дочь священника, раньше жила со своей семьей на юге Англии. Однако когда отец решил отказаться от священнического сана и переехать на север, Маргарет пришлось адаптироваться к новой жизни в Милтоне – городе, который переживал безудержную промышленную революцию.

Маргарет не может терпеть новых "хозяев жизни", а владелец хлопковой фабрики, Джон Торнтон, становится для нее воплощением зла. Между Джоном и Маргарет невыразительная привязанность, и со временем она чувствует, как эта симпатия растет...

"Север и юг": смотрите онлайн трейлер сериала