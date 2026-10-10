Если вы уже посмотрели этот нашумевший хит и ищете новые проекты, в которых ближайшие родственники превращаются в заклятых врагов, наша подборка станет идеальным выбором. 24 Канал собрал самые интересные многосерийные драмы, похожие на фильм "К востоку от Эдема", которые раскрывают самые мрачные секреты семей и держат в напряжении до последнего эпизода.

"Наследники"

Рейтинг IMDb: 8,8

История разворачивается вокруг влиятельной семьи Роев, которая контролирует гигантский международный медиаконгломерат Waystar RoyCo. Когда властный патриарх Логан Рой объявляет о возможном уходе из дел, между его детьми разгорается безжалостная война за наследство и контроль над компанией. Каждый из наследников манипулирует, предает родных и готов пойти на самые грязные уловки, лишь бы доказать свое превосходство и занять кресло руководителя.

"Наследники": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают блестящий сценарий Джесси Армстронга и феноменальную актерскую игру всего коллектива. В то же время киноэксперты критикуют сериал за полное отсутствие положительных персонажей и чрезмерный цинизм в изображении жизни самых богатых людей мира.

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"Йеллоустоун"

Рейтинг IMDb: 8,6

Джон Даттон владеет крупнейшим ранчо в Соединенных Штатах и ежедневно борется за права на свою землю с застройщиками, представителями индейской резервации и руководством национального парка. Вместе со своими сыновьями и дочерью он защищает семейное наследие любыми методами, порой даже нарушая закон. При этом наследники постоянно конфликтуют между собой, ведь каждый пытается доказать отцу свою ценность.

"Йеллоустоун": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты хвалят атмосферную режиссуру Тейлора Шеридана и убедительный образ сурового землевладельца в исполнении Кевина Костнера. Впрочем, киноэксперты критикуют картину за медленное развитие событий в первых сезонах и чрезмерную мелодраматичность отдельных сюжетных линий.

"Патинко" / "Дорога в тысячу ли"

Рейтинг IMDb: 8,4

В центре сюжета – путь четырех поколений корейской семьи, эмигрировавшей в Японию в поисках лучшей жизни. Юная Сунджа влюбляется в влиятельного мужчину, беременеет и впоследствии соглашается на брак с другим юношей, чтобы спасти собственную репутацию. Ее потомки пытаются построить успешную жизнь во враждебном обществе, где им ежедневно приходится сталкиваться с дискриминацией.

"Патинко": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают невероятную визуальную красоту картины. Однако киноэксперты обращают внимание на частые скачки между разными историческими эпохами, которые могут запутать зрителей.

Кстати, Netflix объявил о выпуске спин-оффа сериала "Бриджертоны", который расскажет историю Вайолет Бриджертон.