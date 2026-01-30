Посмотрите их, если понравились "Бриджертоны": 3 сериала с похожим вайбом

29 января на Netflix вышли первые четыре серии 4 сезона сериала "Бриджертоны", главным героем которого стал второй сын в семье Бенедикт. Премьера второй части состоится аж 26 февраля.

Пока все в ожидании продолжения культовой истории, 24 Канал подготовил подборку сериалов, похожих на "Бриджертонов". Просмотрев их, вы также сможете ненадолго попасть в атмосферу прошлых времен.

Сериалы, похожие на "Бриджертонов"

"Аббатство Даунтон"

Количество сезонов : 6

: 6 Количество серий : 52

: 52 Рейтинг IMDb: 8.7/10

В сериале показана жизнь семьи Кровли и ее слуг, проживающих в роскошном загородном доме. Все начинается с трагедии на "Титанике", которая произошла в 1912 году, что ставит под угрозу будущее аббатства Даунтон.

Дело в том, что на корабле погибли вероятные будущие наследники Роберта, графа Грэнтема, – его двоюродный брат Джеймс с сыном Патриком, поэтому семья осталась без потомка мужского пола. У лорда Грэнтема есть три дочери – леди Мэри, Эдит и Сибил.

"Аббатство Даунтон": смотрите онлайн трейлер сериала

"Виктория"

Количество сезонов : 3

: 3 Количество серий : 25

: 25 Рейтинг IMDb: 8.2/10

В сериале рассказывается о жизни королевы Виктории, которая правила Великобританией. История начинается со смерти короля Вильгельма IV в 1837 году и ее восхождения на престол в 18-летнем возрасте. Благодаря поддержке премьер-министра лорда Мельбурна и своего мужа, принца Альберта, молодая монахиня процветает.

"Виктория": смотрите онлайн трейлер сериала

"Позолоченный век"

Количество сезонов : 4

: 4 Количество серий : 25

: 25 Рейтинг IMDb: 8.1/10

В 1882 году юная Мэриан Брук, потерявшая отца, переезжает из Пенсильвании в Нью-Йорк к своим тетям: Агнес ван Райн и Ады Брук. Девушка нечаянно ввязывается в войну между одной из них и ее богатыми соседями, Джорджем и Бертой Рассел. Мэриан должна выбрать: придерживаться установленных правил или идти собственным путем.

"Позолоченный век": смотрите онлайн трейлер сериала