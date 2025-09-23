3 сериала, которые стоит посмотреть, если понравился "Ведьмак"
- Фанатам "Ведьмака" рекомендуется к просмотру сериал "Властелин колец: Кольца власти" с 2 сезонами и 16 сериями.
- Также стоит посмотреть "Песочный человек" и "Карнивал Роу".
Фэнтезийный сериал "Ведьмак" снят по мотивам серии романов польского писателя Анджея Сапковского. Премьера первого сезона состоялась в 2019 году, а выход четвертого сезона запланирован на 30 октября 2025 года.
Пока зрители в ожидании продолжения "Ведьмака", редакция Кино 24 подготовила подборку сериалов, которые стоит посмотреть его фанатам. Подробнее читайте в материале.
Какие сериалы посмотреть, если понравился "Ведьмак"?
"Властелин колец: Кольца власти"
- Количество сезонов: 2
- Количество серий: 16
Этот сериал создан на основе произведений английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина о Средиземье. События происходят до тех, что показаны в трилогии "Властелин колец". Это рассказ о Второй эпохе, когда Саурон создал перстни власти, а позже – Единое Кольцо, чтобы управлять другими.
"Властелин колец: Кольца власти": смотрите трейлер онлайн
"Песочный человек"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 11
Много лет Король Снов Морфей пробыл в неволе, а теперь отправляется в путешествие по мирам, чтобы отыскать похищенное и вернуть себе силу.
"Песочный человек": смотрите трейлер онлайн
"Карнивал Роу"
- Количество сезонов: 2
- Количество серий: 18
В сериале рассказывается о мифических существах, которые покинули родину, разрушенную войной, и поселились в городе, где люди не очень им рады. Ситуация накаляется после серии таинственных убийств.
"Карнивал Роу": смотрите трейлер онлайн
