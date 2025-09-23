3 серіали, які варто подивитись, якщо сподобався "Відьмак"
- Фанатам "Відьмака" рекомендується до перегляду серіал "Володар перснів: Персні влади" з 2 сезонами та 16 серіями.
- Також варто подивитися "Пісочний чоловік" і "Карнівал Роу".
Фентезійний серіал "Відьмак" знятий за мотивами серії романів польського письменника Анджея Сапковського. Прем'єра першого сезону відбулася у 2019 році, а вихід четвертого сезону запланований на 30 жовтня 2025 року.
Поки глядачі в очікуванні продовження "Відьмака", редакція Кіно 24 підготувала добірку серіалів, які варто подивитися його фанатам. Детальніше читайте у матеріалі.
Які серіали подивитися, якщо сподобався "Відьмак"?
"Володар перснів: Персні влади"
- Кількість сезонів: 2
- Кількість серій: 16
Цей серіал створений на основі творів англійського письменника Джона Рональда Руела Толкіна про Середзем'я. Події відбуваються до тих, що показані у трилогії "Володар перснів". Це розповідь про Другу епоху, коли Саурон створив персні влади, а пізніше – Єдиний Перстень, аби керувати іншими.
"Володар перснів: Персні влади": дивіться трейлер онлайн
"Пісочний чоловік"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 11
Багато років Король Снів Морфей пробув у неволі, а тепер відправляється у подорож світами, аби відшукати викрадене і повернути собі силу.
"Пісочний чоловік": дивіться трейлер онлайн
"Карнівал Роу"
- Кількість сезонів: 2
- Кількість серій: 18
У серіалі розповідається про міфічних істот, які залишили батьківщину, зруйновану війною, та оселилися в місті, де люди не дуже їм раді. Ситуація напружується після серії таємничих вбивств.
"Карнівал Роу": дивіться трейлер онлайн
