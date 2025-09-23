Фентезійний серіал "Відьмак" знятий за мотивами серії романів польського письменника Анджея Сапковського. Прем'єра першого сезону відбулася у 2019 році, а вихід четвертого сезону запланований на 30 жовтня 2025 року.

Поки глядачі в очікуванні продовження "Відьмака", редакція Кіно 24 підготувала добірку серіалів, які варто подивитися його фанатам. Детальніше читайте у матеріалі.

Які серіали подивитися, якщо сподобався "Відьмак"?

"Володар перснів: Персні влади"

Кількість сезонів : 2

: 2 Кількість серій: 16

Цей серіал створений на основі творів англійського письменника Джона Рональда Руела Толкіна про Середзем'я. Події відбуваються до тих, що показані у трилогії "Володар перснів". Це розповідь про Другу епоху, коли Саурон створив персні влади, а пізніше – Єдиний Перстень, аби керувати іншими.

"Володар перснів: Персні влади": дивіться трейлер онлайн

"Пісочний чоловік"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 11

Багато років Король Снів Морфей пробув у неволі, а тепер відправляється у подорож світами, аби відшукати викрадене і повернути собі силу.

"Пісочний чоловік": дивіться трейлер онлайн

"Карнівал Роу"

Кількість сезонів : 2

: 2 Кількість серій: 18

У серіалі розповідається про міфічних істот, які залишили батьківщину, зруйновану війною, та оселилися в місті, де люди не дуже їм раді. Ситуація напружується після серії таємничих вбивств.

"Карнівал Роу": дивіться трейлер онлайн

