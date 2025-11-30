Что посмотреть фанатам культового сериала от Netflix "Очень странные дела"

27 ноября 2025 года в свет вышел пятый сезон сериала "Очень странные дела". Сейчас на стриминговой платформе Netflix доступна только первая часть.

И пока все с нетерпением ждут продолжения, самое время выбрать для просмотра другой сериал. В материале 24 Канала мы собрали для вас ленты, которые понравятся поклонникам "Очень странных дел".

Что посмотреть поклонникам сериала "Очень странные дела"?

"Ключи Локков"

Если вы фанат научно-фантастического сериала "Очень странные дела", хорошим вариантом для просмотра может стать американский драматический сериал с элементами хоррора под названием "Ключи Локков".

Овдовевшая женщина Нина Локк вместе с тремя детьми вынуждена переехать в семейное поместье в городке Лавкрафт. Казалось бы, на семью ждет светлое будущее и спокойная жизнь, ведь в прошлом они пережили трагические события. Однако, на первый взгляд, уютное семейное гнездышко, которое должно было дарить только приятные воспоминания, превращается в настоящую ловушку.

"Ключи Локков": смотрите онлайн трейлер сериала

Этот дом скрывает в себе настоящую магию, которая открывает путь в совершенно другие миры.

В главных ролях: Дарби Стэнчфилд, Коннор Джессап, Эмилия Джонс, Джексон Роберт Скотт, Лайсла де Оливейра, Петрис Джонс и Гриффин Глюк.

Сериал насчитывает три сезона и имеет достаточно высокий зрительский рейтинг – 7,3 балла на IMDb. Также лента была номинирована на премию "Сатурн" в категории "Лучший телесериал в жанре фэнтези". Поэтому, если вы сторонник подобных историй, вам точно стоит окунуться в эту киноисторию.

Если вы – поклонник таких киноистории, как "Ключи Локков" и культового сериала "Очень странные дела", обратите также внимание на такие проекты:

"Тьма" (2017 – 2020) – немецкий научно-фантастический телесериал с элементами драмы и триллера.

(2017 – 2020) – немецкий научно-фантастический телесериал с элементами драмы и триллера. "Совершенно секретно" (1993 – 2018) – американский фантастический телесериал.

И пока все в ожидании премьеры 2 части финального сезона сериала "Очень странные дела", выбирайте историю, которая может подарить вам незабываемые впечатления от просмотра.