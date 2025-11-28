Следующие эпизоды выйдут почти через месяц. Пока вы в ожидании, в материале 24 Канала выбирайте для просмотра другие фильмы, в которых сыграли актеры "Очень странных дел".

Какие фильмы посмотреть с актерами сериала "Очень странные дела"?

"Годзилла против Конга"

Рейтинг IMDb: 6.3

Это фильм, в котором сыграла одна из главных актрис сериала "Очень странные дела" – Милли Бобби Браун. Фантастический боевик рассказывает о Конге и его защитниках, которые отправляются в опасное путешествие в поисках своего дома. На своем пути они встречают страшного монстра Годзиллу, который разрушает все, что видит перед собой.

Битва двух титанов с невиданной силой может спасти мир от гибели.

"Годзилла против Конга": смотрите онлайн трейлер фильма

"Оно"

Рейтинг IMDb: 7.3

Еще один фильм, в котором сыграл актер сериала "Очень странные дела", – это "Оно". В ленте можно узнать Финна Вулфгарда.

События происходят в 1986 году в городе Дерри, штат Мэн. В городке загадочно начинают исчезать люди, в частности немало детей. Семеро подростков решают выяснить, что происходит, и спускаются в коллектор и заброшенный дом. Перед ними предстает настоящий ужас, ведь за всеми этими исчезновениями стоит страшный клоун Пеннивайн.

"Оно": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мост шпионов"

Рейтинг IMDb: 7.6

Еще один фильм с участием актера из сериала "Очень странные дела" – это лента "Мост шпионов". В этом фильме мы увидим Ноа Шнаппа.

События разворачиваются в 1957 году в Бруклине. В центре сюжета – Рудольф Абель, которого арестовывают по подозрению в шпионаже в пользу СССР. На его защиту становится страховой адвокат Джеймс Донован, которого общество не воспринимает серьезно и который сталкивается с давлением и угрозами.

"Мост шпионов": смотрите онлайн трейлер фильма

Ситуация стремительно осложняется, когда в Восточной Германии арестовывают студента из США, который пытался встретиться со своей девушкой.