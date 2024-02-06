3 высокорейтинговых сериала, которые основаны на реальных событиях

Если уже надоели фантастические фильмы или сериалы, в которых нет намека на подлинность, тогда следующая подборка именно для вас. Сериалы, основанные на реальных событиях, не позволят вам оторвать взгляды от экранов.

Смотрите трейлеры и выбирайте ленту в материале 24 Канала. Проведите замечательный вечер в компании сладостей и интересной истории, которая получила хорошие отзывы зрителей.

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Сериалы, основанные на реальных событиях

"Акт"

В подростковом возрасте девочка сталкивается с целым рядом серьезных заболеваний. Мать с большим вниманием ухаживает за своей дочкой, которая ограничена в движении и получает пищу через трубочку. Наступает момент, когда девочка становится самостоятельной, но мать продолжает отдавать все свое внимание дочери, в которой та уже не нуждается.

"Акт": смотрите онлайн трейлер сериала

"Побег из тюрьмы Даннемора"

Двух осужденных к пожизненному заключению за их преступления перевели в тюрьму, которая очень тщательно охраняется. Там они вступают в романтические отношения с пожилой замужней надзирательницей. Женщина, используя свое служебное положение, помогает заключенным сбежать из тюрьмы.

"Побег из тюрьмы Даннемора": смотрите онлайн трейлер сериала

"Под прикрытием"

Наркодилеру грозит заключение на двадцать лет. Чтобы избежать наказания, преступник соглашается на сотрудничество с правоохранительными органами. Герой должен присоединиться к одной из бандитских группировок. Опасная миссия продлится чуть более трех лет.

"Под прикрытием": смотрите онлайн трейлер сериала