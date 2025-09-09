Внезапные повороты в сюжете – очень важная часть в сериалах, а особенно драмах, триллерах и научной фантастике. Ведь это заставляет зрителя переживать разнообразные эмоции и не отрываться от экрана ни на миг.

В материале Кино 24 читайте о сериалах, у которых запутанный и захватывающий сюжет. Они держат зрителей в напряжении, заставляют анализировать все то, что происходит и пересматривать шоу снова и снова.

Смотрите также Самый популярный триллер-минисериал на Netflix, который стал фаворитом украинцев по всему миру

"Мистер Робот" (2015 – 2019)

В центре сюжета – молодой программист Элиот, который ведет двойную жизнь. Днем он инженер по кибербезопасности, а ночью – хакер. Когда лидер группы хакеров завербовывает его, чтобы уничтожить компанию, которая наняла Элиота защищать ее, парень оказывается на распутье. Потому что не уверен, что готов уничтожить руководителей корпораций, которые управляют миром.

Этот сериал обязательно следует смотреть второй раз, чтобы понять и заметить все нюансы и детали, которые можно было пропустить. История развивается в необычных направлениях, а сюжет закручивается с каждым эпизодом.

"Мистер Робот": смотрите трейлер онлайн

"Остаться в живых" (2004 – 2010)

В центре сюжета – история жизней пассажиров авиалайнера, которые выжили после его падения. Люди оказываются на загадочном тропическом острове, где множество загадок и тайн. Шансов на то, что их найдут, почти нет. Поэтому все они учатся жить в мире друг с другом, чтобы выжить.

Этот сериал стал настоящим феноменом в истории телевидения. История и сюжетные линии меняются так внезапно и неожиданно, что зрителям нужно серьезно углубиться в просмотр, чтобы все понять.

"Остаться в живых": смотрите трейлер онлайн

"Ганнибал" (2013 – 2015)

Работник ФБР и талантливый аналитик Уилл Грэм имеет уникальное мышление. Он может примерять на себя роли других людей, чтобы понимать их психологию и мотивацию. Но одного маньяка-убийцу Уилл выследить все-таки не удается. Поэтому он обращается за помощью к психиатру Лектера, которые вместе начинают охоту за убийцей.

Это один из лучших психологических триллеров о двух людях, которые играют в увлекательную игру. Но один из них даже не знает, в чем участвует.

"Ганнибал": смотрите трейлер онлайн