Раптові повороти у сюжеті – дуже важлива частина у серіалах, а особливо драмах, трилерах й науковій фантастиці. Адже це змушує глядача переживати різноманітні емоції та не відриватися від екрана ні на мить.

У матеріалі Кіно 24 читайте про серіали, у яких заплутаний і захопливий сюжет. Вони тримають глядачів у напрузі, змушують аналізувати все те, що відбувається і переглядати шоу знову й знову.

"Пан Робот" (2015 – 2019)

У центрі сюжету – молодий програміст Еліот, який веде подвійне життя. Вдень він інженер з кібербезпеки, а вночі – хакер. Коли лідер групи хакерів завербовує його, щоб знищити компанію, яка найняла Еліота захищати її, хлопець опиняється на роздоріжжі. Бо не впевнений, що готовий знищити керівників корпорацій, які керують світом.

Цей серіал обов'язково слід дивитися вдруге, щоб зрозуміти та помітити всі нюанси та деталі, які можна було пропустити. Історія розвивається у незвичних напрямках, а сюжет закручується з кожним епізодом.

"Пан Робот": дивіться трейлер онлайн

"Загублені" (2004 – 2010)

У центрі сюжету – історія життів пасажирів авіалайнера, які вижили після його падіння. Люди опиняються на загадковому тропічному острові, де безліч загадок і таємниць. Шансів на те, що їх знайдуть, майже немає. Тому всі вони вчаться жити у мирі одне з одним, щоб вижити.

Цей серіал став справжнім феноменом в історії телебачення. Історія та сюжетні лінії змінюються так раптово й несподівано, що глядачам потрібно серйозно заглибитися у перегляд, щоб все збагнути.

"Загублені": дивіться трейлер онлайн

"Ганнібал" (2013 – 2015)

Працівник ФБР й талановитий аналітик Вілл Грем має унікальне мислення. Він може приміряти на себе ролі інших людей, щоб розуміти їхню психологію та мотивацію. Та одного маніяка-вбивцю Віллу вистежити все-таки не вдається. Тому він звертається за допомогою до психіатра Лектера, які разом починають полювання за вбивцею.

Це один з найкращих психологічних трилерів про двох людей, які грають у захопливу гру. Та один з них навіть не знає, у чому бере участь.

"Ганнібал": дивіться трейлер онлайн