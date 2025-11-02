4 сериала, сюжет которых удивит даже опытных киноманов
- "Игра в кальмара": южнокорейский сериал об игре на выживание с денежным призом в 45,6 миллиардов вон.
- "Извне": сериал о городе в США, откуда люди не могут уехать.
Настоящим киноманам бывает сложно найти увлекательный сериал, который впечатлит сюжетом. Кажется, что ты уже пересмотрел все интересное и теперь нужно ждать премьеры.
Наша редакция поможет с поисками. В материале 24 Канала читайте о сериалах, сюжет которых может вас удивить.
Тоже интересно 3 увлекательные мини-сериалы Netflix для идеального воскресенья
Какие увлекательные сериалы посмотреть?
"Игра в кальмара"
- Количество сезонов: 3
- Количество серий: 22
Южнокорейский сериал, который вышел в 2021 году и сразу стал довольно успешным. Это история о группе людей, которые участвуют в игре на выживание из-за финансовых трудностей. В течение шести дней они играют в детские игры. Победитель получит денежное вознаграждение – 45,6 миллиарда вон, а остальные – погибнут.
"Игра в кальмара": смотрите онлайн трейлер сериала
"Извне"
- Количество сезонов: 3
- Количество серий: 30
События сериала разворачиваются в городе в США, откуда люди не могут уехать. Местные жители пытаются найти выход, но имеют дело с загадочными ночными существами, проживающими в лесу. Недавно в город приехала семья Мэтьюз. Они понимают, что попали в ловушку. Теперь все должны объединиться, чтобы выжить.
"Извне": смотрите онлайн трейлер сериала
"Призраки дома на холме"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 10
Летом 1992 года Хью и Оливия Крейн вместе с пятью детьми переезжают в Хилл-Хаус. Они должны отремонтировать особняк, чтобы потом продать его и купить новый дом.
Однако семья вынуждена остаться дольше. Начинают происходить паранормальные явления, в результате которых происходит трагическая потеря, а герои покидают дом.
Проходит 26 лет братья и сестры Крэйн и их отец воссоединяются. Они пережили очередную трагедию и должны осознать, как на них повлияло пребывание в Хилл-Хаусе.
"Призраки дома на холме": смотрите онлайн трейлер сериала
"Кликбейт"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 8
В сериале рассказывается о таинственном исчезновении Ника Брюэра. Как-то в сети появляется видео с мужчиной, где он избит и держит табличку с надписью "Я обижаю женщин. За 5 миллионов просмотров я умру". Сестра и жена Ника начинают его искать и узнают некоторые тайны.
"Кликбейт": смотрите онлайн трейлер сериала