3 малоизвестных в Украине сериала с рейтингом 8,5+, которые стоит посмотреть каждому

Пока ленты социальных сетей переполнены обсуждениями одних и тех же раскрученных хитов, настоящие телевизионные жемчужины часто остаются без внимания широкой аудитории. Мировые критики ставят им самые высокие оценки, а зрители на профильных ресурсах выводят их в топ с рекордной оценкой 8,5+ на IMDb.

24 Канал собрал невероятно увлекательные сериалы с высоким рейтингом, которые украинские зрители незаслуженно обходят стороной.

"Разделение"

Рейтинг IMDb – 8,6

Руководство таинственной корпорации Lumon Industries внедряет инновационную хирургическую процедуру "разделения", которая полностью отделяет рабочие воспоминания сотрудников от их личной жизни. Находясь в офисе, человек не помнит свою семью, друзей и имя за пределами здания, а дома не имеет ни малейшего представления о том, чем занимается в течение рабочего дня. Главный герой Марк добровольно соглашается на операцию, чтобы избавиться от боли, вызванной гибелью жены, но внезапное появление бывшего коллеги за пределами компании заставляет его начать собственное расследование.

"Разделение": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes сериал имеет 95% положительных отзывов за смелую антиутопическую сатиру и безупречную визуальную составляющую.

"Медленные лошади"

Рейтинг IMDb – 8,3

"Слау-Гаус" – самый отдаленный административный отдел британской разведки, куда отправляют неудачников и агентов, допустивших фатальные ошибки на службе. Его возглавляет циничный, неопрятный, но невероятно проницательный ветеран Джексон Лэмб, чья главная задача – утомлять подчиненных бумажной рутиной, чтобы они уволились сами. Однако когда опасная экстремистская группировка похищает молодого парня и угрожает казнить его в прямом эфире, именно эти агенты-неудачники оказываются в центре масштабного заговора.

"Медленные лошади": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes сериал получил 97% одобрения за циничный британский юмор, выдающуюся игру Гэри Олдмана и реалистичный взгляд на грязные шпионские игры.

"Голиаф"

Рейтинг IMDb – 8,1 (первый сезон оценен на уровне 8,5+)

Билли Макбрайд когда-то был блестящим и влиятельным адвокатом, соучредителем одной из самых мощных юридических фирм страны, но после тяжелого профессионального кризиса спился, потерял семью и теперь живет в дешевом прибрежном мотеле. Судьба дает ему шанс исправить все, когда к нему обращаются с просьбой расследовать подозрительный взрыв на лодке, который официально признали несчастным случаем. Макбрайд берется за дело против гигантской военно-промышленной корпорации, которую в суде защищает его бывшая фирма во главе с давним безжалостным партнером.

"Голиаф": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes проект собрал 86% одобрения за напряженную драматургию, харизматичную игру Билли Боба Торнтона и бескомпромиссное разоблачение коррупции в больших корпорациях.

На днях стриминговая платформа Netflix обновила рейтинг самых популярных сериалов в Украине за последнюю неделю. В украинском топе появились как громкие мировые премьеры, так и неожиданные хиты, которые затягивают с первого эпизода.