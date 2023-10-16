5 крутых сериалов с высоким рейтингом

В прохладные осенние вечера хочется провести время дома по просмотру любимых сериалов. Это возможность не только посмотреть что-то новое, но и посмотреть ленты, которые уже давно заполонили сердца киноманов.

24 Канал подготовил новую подборку сериалов разных жанров с высоким рейтингом. В ней каждый что-нибудь найдет себе по вкусу.

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"Чернобыль"

Год: 2019

Жанр: историческая драма

Страна: США, Великобритания

Рейтинг IMDb: 9,4

В сериале рассказывается о событиях 1986 года, связанных с Чернобыльской катастрофой. Создатели сериала экранизировали рассказы участников событий, которым удалось выжить после взрыва на ЧАЭС, а также людей, занимавших руководящие должности.

"Чернобыль": смотрите онлайн трейлер сериала

"Клан Сопрано"

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Год: 1999 – 2007

Жанр: драма, криминальный

Страна: США

Рейтинг IMDb: 9,2

Главные герои – вымышленное семейство итало-американской мафии в северном Нью-Джерси. Главой этого семейства является Тони Сопрано, у которого две семьи. Одна – обычная: жена, двое детей, старая мать. Другая семья – серьезные итальянские бандиты, которыми грамотно руководит Тони. Но жизнь на два фронта далеко не проста, и у мистера Сопрано начинаются проблемы со здоровьем.

"Клан Сопрано": смотрите онлайн трейлер сериала

"Друзья"

Год: 1994 – 2004

Жанр: комедия, мелодрама

Страна: США

Рейтинг IMDb: 8,9

Это культовый сериал, до сих пор пользующийся популярностью киноманов. Главными героями являются шесть молодых людей, которые живут в Нью-Йорке и встречаются в любимом кафе – Central Perk. Именно вокруг этой компании встречаются разные жизненные истории.

"Друзья": смотрите онлайн трейлер сериала

"Острые картузы"

Год: 2003 – 2022

Жанр: драма, криминал

Страна: Великобритания

Рейтинг IMDb: 8,8

Основатель уличной банды "Острые картузы" Томас Шелби вместе старшим братом Артуром возвращается в родной Бирмингем после Первой мировой войны. Там братья продолжают строить преступную империю. Затяжная война сменила Томаса, он забыл, что такое любовь. Растопить ледяное сердце мужчины смогла симпатичная Грейс Берджесс, работавшая в баре. На пути Томаса становится Честер Кэмпбелл – шеф полиции, который хочет покончить с криминалом в городе.

"Острые картузы": смотрите онлайн трейлер сериала

"Корона"

Год: 2016 – 2023

Жанр: драма, биографический, исторический

Страна: Великобритания

Рейтинг IMDb: 8,6

Сериал начинается с истории принцессы Елизаветы, которая в 1947 году выходит замуж за молодого Филиппа Маунтбеттена. Тогда девушка и представить не могла, что уже через два года после трагической смерти отца ей придется возглавить Соединенное Королевство. Создатели сериала показали историю королевской семьи, все, что пришлось пережить монаршей семье. 16 ноября на Netflix выйдет последний сезон "Короны".

"Корона": смотрите онлайн трейлер сериала