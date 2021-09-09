Сеть поразил полный трейлер "Матрицы: Воскрешение", которого мы так ждали

Трейлер фильма "Матрица: Воскрешение" был опубликован в сети на официальном канале кинокомпании Warner Bros. в ютубе 9 сентября 2021. Премьера фильма в Украине состоится 22 декабря 2021 года.

Дата премьеры трейлера была анонсирована во вторник, 7 сентября 2021 года, в твиттере фильма вместе с интерактивным тизером будущей ленты.

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Чем поразил трейлер поклонников франшизы "Матрица"

На премьеру трейлера ждали более 3 тысяч поклонников. Трейлер начинается с терапевтической беседы Нео (Киану Ривз) с психиатром, роль которого выполняет Нил Патрик Харрис. Вероятно, события в будущем фильме будут происходить до событий оригинального первого фильма "Матрица" в 1999 году или в другой реальности самой программы матрицы.

Мы увидели встречу Нео с Тринити и молодым Морфеем, но они не знают друг друга и не знают Нео.

Интересная аллегория зеркала и ссылки на книгу "Алиса в стране чудес" Льюиса Кэролла о путешествии в альтернативную реальность через кроличью нору. Также мы познакомились с новой героиней, за которой будет следовать Нео, чтобы вернуться обратно в Матрицу. Похоже последние события третьего фильма франшизы перенесли героя в ловушку обыденности.

Конечно, все те кадры проходят в сопровождении настоящего экшна – прыжков с высотных зданий и "стилевых" перестрелок.

"Матрица: Воскрешение" 2021: смотрите трейлер фильма