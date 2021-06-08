"Папик прячется": как сеть оценила образ Дзидзьо во время съемок комедии "Где деньги?"

Съемки комедии "Где деньги?" официально начались вчера, 7 июня. Главным актером и режиссером стал Дзидзьо. По словам авторов ,лента будет в кино осенью этого года.
В Своем инстаграме Дзидзьо поразил необычайно харизматичным фото со съемок комедии. Он абсолютно изменил образ, но, согласитесь, выглядит эффектно!
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Реакция сети
- "Процесс кинопроизводства никого не оставит без седины"
- "Очень круто, желаем успехов!";
- "Мать родная! Не узнать";
- "3 день, а уже седой";
- "Папик прячется";
- "Уже хочется пойти на премьеру";
- "Ваши образы невероятны! Успеха на съемочной площадке";
- "Молодеет на глазах";
- "Ого! Какое перевоплощение – супер";
- "Какой солидный".
Как видим, образ Дзидзьо подписчиков и будущих зрителей комедии очень впечатлил и, конечно, удивил.
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О чем комедийный фильм "Где деньги?"
Ранее Дзидзьо опубликовал в инстаграме ролик, раскрыв несколько деталей нового проекта. По словам артиста, комедия "Где деньги?" расскажет о бедном пианисте, который попадает в дом богатой пенсионерки. Имение полно многими тайнами, одна из которых – большой клад, спрятанный в особняке. За деньгами охотятся многие, а претендентам на богатство нужно пройти запутанный квест.
Невероятная история нашего нового фильма погрузит Вас в интересный квест, в котором главное найти ответ на вопрос "Где деньги?",
– говорит Дзидзьо в своем инстаграме.