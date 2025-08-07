Американская звезда южноафриканского происхождения Шарлиз Терон работает в киноиндустрии с 1990-х годов. Сейчас она является одной из самых высокооплачиваемых актрис мира и обладательницей многих премий, среди которых Оскар. Шарлиз Терон не только снималась в фильмах, но и занималась продюсированием. Больше всего ее знают как звезду боевиков.

Сегодня, 7 августа, Шарлиз Терон празднует день рождения – ей исполнилось 50 лет. По случаю юбилея Кино 24 расскажет об одних из лучших лент с ее участием.

"Монстр" (2003)

Жизнь проститутки Эйлин Ворнос меняется, когда она однажды встречает в баре молодую лесбиянку Селби Уолл. Между ними появляются тесные отношения. И Эйлин продолжает зарабатывать на жизнь, предоставляя услуги сексуального характера. Один из ее очередных клиентов нападает на женщину, а она, обороняясь, убивает мужчину. Так у Эйлин появляется новая идея по заработку.

Этот фильм полностью изменил карьеру Шарлиз Терон. За главную роль она получила Оскар. Для этой ленты актриса набрала вес, надела искусственные зубы и решилась на кардинальное изменение внешности.



Шарлиз Терон в кино / Кадр из фильма

"Безумный Макс: Дорога ярости" (2015)

Главный герой Макс Рокатански ранее был участником Основного силового патруля, имел жену и сына. Но банда преступников убила его семью. Когда мужчина отомстил им за потерю, он учится жить по-новому в постапокалиптической пустоши и заводит новых соратников.

Шарлиз Терон сыграла Императрицу Фуриосу и продемонстрировала мастерскую игру. Она исполнила некоторые из самых напряженных сцен в своей карьере. Хотя это фильм о Максе, Фуриоса перетягивает на себя внимание и становится одним из центральных персонажей.



Шарлиз Терон в кино / Кадр из фильма

"Бессмертная гвардия" (2020)

Четверо бессмертных воинов, которые имеют способность регенерировать, используют свои способности для помощи людям. Однажды на их пути появляется воин, которого не могут одолеть даже бессмертные. Кроме того, команду цинично подставляют.

Шарлиз Терон продемонстрировала мощную актерскую игру во многих жестких и экшн-сценах. К слову, недавно вышла дуга часть фильма.



Шарлиз Терон в кино / Кадр из фильма

"Адвокат дьявола" (1997)

Молодой адвокат Кевин Ломакс до сих пор не проиграл ни одного дела, хотя брался за самые сложные дела. Ему предлагают работу консультанта в компании в Нью-Йорке. Он быстро проходит испытательный этап и сближается с руководителем. Тем временем его жена Мэри чувствует, что все это связано с нечистью. Ее начинают преследовать странные видения.

Роль жены Кевина – одна из первых серьезных драматических ролей в карьере Шарлиз Терон. Она продемонстрировала талантливую игру и на полную показала, что является большим, чем просто красивая девушка.



Шарлиз Терон в кино / Кадр из фильма