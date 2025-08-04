Кино 24 собрал подборку самых мощных фильмов, которые заставят по-настоящему дрожать от страха. После просмотра этих лент вам не захочется выключать свет ночью.

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"Реинкарнация" (2018)

После смерти матери Энни Грэхем начинают происходить странные и жуткие события. Женщина пытается разобраться в темном наследстве своей семьи, которое передается из поколения в поколение. Однако впоследствии становится понятно, что смерть матери была лишь началом цепи мистических и трагических событий, связанных с демоном Пеймоном и оккультизмом.

"Реинкарнация": смотрите трейлер фильма онлайн

"Бабадук" (2014)

Одинокая мать Амелия пытается справиться с гиперактивностью и страхами своего сына Сэма. Однажды он просит маму прочитать ему жуткую книгу о создании, по имени Бабадук. После этого неожиданно в дом начинает проникать темная сила, которая питается страхом и горем. Сможет ли мать преодолеть свое внутреннее горе и защитить сына?

"Бабадук": смотрите трейлер фильма онлайн

"Ловушка" (2017)

Афроамериканский фотограф Крис отправляется на знакомство с семьей своей белокожей девушки Роуз. Сначала ее родители кажутся гостеприимными, но со временем парень начинает замечать тревожные детали. Оказывается, что семья скрывает жуткий секрет, из-за которого Крису придется бороться за собственную жизнь.

"Ловушка": смотрите трейлер фильма онлайн

"Солнцестояние" (2019)

Молодая пара Дени и Кристиан отправляется со своими друзьями в Швецию на летний фестиваль. Впрочем, уже совсем скоро культурное путешествие превращается в серию ритуальных жертвоприношений, которые подчиняются жестким правилам языческого культа. Дени постепенно погружается в атмосферу нового сообщества и оказывается перед важным выбором – побег или перерождение.

"Солнцестояние": смотрите трейлер фильма онлайн

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