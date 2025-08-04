Кіно 24 зібрав добірку найпотужніших фільмів, які змусять по-справжньому тремтіти від страху. Після перегляду цих стрічок вам не захочеться вимикати світло вночі.

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"Спадковість" (2018)

Після смерті матері Енні Грехем починають коїтися дивні й моторошні події. Жінка намагається розібратись у темному спадку своєї родини, який передається з покоління в покоління. Однак згодом стає зрозуміло, що смерть матері була лише початком ланцюга містичних і трагічних подій, пов'язаних з демоном Пеймоном та окультизмом.

"Спадковість": дивіться трейлер фільму онлайн

"Бабадук" (2014)

Самотня мати Амелія намагається впоратися з гіперактивністю та страхами свого сина Сема. Одного дня він просить маму прочитати йому моторошну книжку про створіння, на ім'я Бабадук. Після цього несподівано в дім починає проникати темна сила, яка живиться страхом і горем. Чи зможе мати подолати своє внутрішнє горе та захистити сина?

"Бабадук": дивіться трейлер фільму онлайн

"Пастка" (2017)

Афроамериканський фотограф Кріс вирушає на знайомство з родиною своєї білошкірої дівчини Роуз. Спочатку її батьки здаються гостинними, але з часом хлопець починає помічати тривожні деталі. Виявляється, що родина приховує моторошний секрет, через який Крісу доведеться боротися за власне життя.

"Пастка": дивіться трейлер фільму онлайн

"Сонцестояння" (2019)

Молода пара Дені та Крістіан вирушає зі своїми друзями до Швеції на літній фестиваль. Втім, вже зовсім скоро культурна подорож перетворюється на серію ритуальних жертвоприношень, які підпорядковуються жорстким правилам язичницького культу. Дені поступово поринає в атмосферу нової спільноти й постає перед важливим вибором – втеча або переродження.

"Сонцестояння": дивіться трейлер фільму онлайн

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