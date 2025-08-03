Кіно 24 зібрав добірку фільмів, які в різний час і з різних причин були заборонені у світі. Про це детальніше – дізнавайтеся далі в матеріалі.

Не пропустіть Їх варто подивитися: 4 недооцінені фільми, які ви могли пропустити

"Барбі" (2023)

У липні 2023 року в'єтнамський уряд заборонив прокат фільму "Барбі". Річ у тім, що людей розгнівала сцена, де на мапі світу зображено 9-штрихову лінію Китаю – маркування, яке відображає претензії Пекіна на майже весь Південнокитайський морський простір. Зокрема, на території, які В'єтнам вважає своїми. Через це прокат фільму було скасовано, а державні ЗМІ розкритикували фільм як "пропагандистський".

"Барбі": дивіться трейлер фільму онлайн

"Код да Вінчі" (2006)

Фільм викликав обурення у багатьох вірян через сюжет, де стверджується, що Ісус Христос мав нащадків, а Марія Магдалина була його дружиною. Чимало людей трактували це як пряме заперечення догматів християнської віри. Так, у багатьох країнах навіть відбувалися демонстрації з вимогою заборони фільму. У зв'язку з цим, стрічку таки заборонили для перегляду в Єгипті, Лівані, Ірані, Палестині та Пакистані.

"Код да Вінчі": дивіться трейлер фільму онлайн

"Інтерв'ю" (2014)

Сюжет фільму розгортається навколо американських журналістів, які отримують завдання вбити Кім Чен Ина. Неочікувано ця комедія швидко стала об'єктом геополітичного скандалу. Адже КНДР погрожувала розпочати війну проти США, якщо фільм випустять у прокат. А у 2014 році хакерська група здійснила масштабну кібератаку на Sony Pictures, оприлюднивши величезну кількість внутрішніх документів компанії. Через це прокат фільму обмежили у багатьох країнах, але пізніше глядачі отримали можливість подивитися стрічку на онлайн-платформах.

"Інтерв'ю": дивіться трейлер фільму онлайн

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