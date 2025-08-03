Хороший фильм должен не только приглашать зрителя в увлекательное путешествие, но и завершать его с соответствующими впечатлениями. Кино 24 расскажет о именно таких лентах, последние минуты которых являются самыми напряженными в истории кино.

К слову Вызвали громкие скандалы: 3 популярные фильмы, которые запрещали в разных странах мира

"Психо" (1960)

Знаменитый триллер рассказывает о женщине, которая сбегает после того, как украла деньги у своего босса. Она поселяется в отеле, где знакомится с его застенчивым владельцем. Это запускает череду запутанных событий. Фильм считают одним из самых выдающихся, а его концовка является выдающимся моментом и самым большим сюжетным поворотом.

"Психо": смотрите трейлер онлайн

"Одержимость" (2014)

Психологическая музыкальная драма рассказывает об амбициозном барабанщике Эндрю, который поступает в консерваторию в Нью-Йорке. Желание стать лучшим перерастает в одержимость, которую подогревает жесткий преподаватель Эндрю: он изматывает парня репетициями настолько, что времени на жизнь и здоровье просто не остается. Финальные моменты фильма выводят его на новый уровень: Эндрю исполняет сложное барабанное соло, что пронизывает до глубины души.

"Одержимость": смотрите трейлер онлайн

"Бойцовский клуб" (1999)

Основанный на одноименном романе Чака Паланика, фильм рассказывает о безымянном Рассказчике, жизнь которого меняется после встречи с загадочным Тайлером Дерденом. Вместе они создают "бойцовский клуб", объединяющий других мужчин. Лента сначала была воспринята неоднозначно, но впоследствии стала культовой классикой. А его концовка является идеальной кульминацией истории.

"Бойцовский клуб": смотрите трейлер онлайн

"Шестое чувство" (1999)

В центре психологического триллера – детский психолог Малколм Крау, чей последний пациент утверждает, что может видеть мертвых и общаться с ними. Малкольм пытается лучше узнать мальчика, чтобы помочь ему. Фильм получил 6 номинаций на Оскар. Его финал переворачивает представление зрителя о ленте с ног на голову.

"Шестое чувство": смотрите трейлер онлайн

"Семь" (1995)

Криминальный триллер рассказывает о детективе Уильяме Сомерсете, который начинает работать в дуэте с Дэвидом Миллсом, недавно перевелся в новый участок. Они охотятся на серийного убийцу, который выбирает жертв по их грехам. Интересно, что сначала концовку фильма хотели изменить, но режиссер Дэвид Финчер настоял на своем варианте. И это стало определяющим моментом для ленты и незабываемым финальным поворотом.

"Семь": смотрите трейлер онлайн