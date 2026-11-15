Не только "Дивергент": 4 увлекательных фильма с Шейлин Вудли, которые стоит посмотреть каждому

Звезда одинаково мастерски играет как в масштабных подростковых антиутопиях, так и в глубоких жизненных драмах. По случаю праздника 24 Канал подготовил подборку лучших фильмов с участием этой талантливой актрисы. Эти увлекательные истории гарантированно подарят вам яркие и незабываемые эмоции.

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"Виноваты звезды" (2014)

Рейтинг IMDb: 7,6

Двое подростков с тяжелыми онкологическими диагнозами знакомятся в группе поддержки и неожиданно влюбляются. Благодаря блестящей актерской химии эта история мгновенно пробуждает искренние эмоции. Поэтому смотреть ее без бумажных салфеток просто невозможно. К тому же фильм светло и нежно напоминает о подлинной ценности первой любви.

"Виноваты звезды": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают чувственную игру Шейлин Вудли и удачный юмор, смягчающий трагизм сюжета. В то же время киноэксперты критикуют картину за чрезмерную сентиментальность и манипулирование эмоциями зрителей.

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"Дивергент" (2014)

Рейтинг IMDb: 6,6

В футуристическом обществе юная девушка обнаруживает свою уникальность и неожиданно становится главной угрозой для системы. Вместе с героиней вы проходите сложный путь от неуверенного подростка до настоящей бунтарки. Благодаря динамичным сценам и стильному миру сюжет прекрасно держит в напряжении. В итоге это приключение дарит мощный заряд мотивации идти против правил.

"Дивергент": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают убедительное перевоплощение Вудли и неплохое построение антиутопического мира. Впрочем, киноэксперты критикуют картину за предсказуемость сюжета и постоянные отсылки к франшизе "Голодные игры".

"Потомки" (2011)

Рейтинг IMDb: 7,3

Состоятельный юрист пытается наладить отношения с двумя дочерьми после трагической аварии, в которой погибла его жена. На фоне солнечных гавайских пейзажей разворачивается очень глубокая и жизненная семейная драма. Благодаря этому вы полностью погружаетесь в проблемы героев и вместе с ними ищете пути к прощению. После финальных титров остается светлая грусть и желание чаще обнимать родных.

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"Потомки": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают зрелую драматическую игру юной Шейлин Вудли в дуэте с Джорджем Клуни. Однако киноэксперты критикуют картину за несколько неравномерный темп и местами неуместные комедийные вставки.

"Во власти стихии" (2018)

Рейтинг IMDb: 6,6

Влюбленная пара отправляется в романтическое путешествие по Тихому океану и внезапно оказывается в эпицентре мощного урагана. Вскоре бескрайние просторы на экране превращаются в страшную ловушку. Поэтому постоянное ощущение беспомощности перед природой просто захватывает дух. Эта картина поражает силой человеческого духа и заставляет до последней секунды сжимать кулаки за героев.

"Во власти стихии": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают потрясающую операторскую работу и невероятную физическую отдачу Вудли на съемках. В то же время киноэксперты критикуют картину за рваный монтаж и слишком мелодраматичные скачки во времени.

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