Успех в кино и борьба с онкологией: что известно о Шеннен Догерти из "Все женщины – ведьмы"

14 июля, стало известно о смерти актрисы Шеннен Догерти, которая получила известность благодаря сериалу "Все женщины ведьмы". Звезда на протяжении многих лет боролась с раком молочной железы.

Легендарной актрисе было всего 53 года. Печальное известие сообщила представительница актрисы Лесли Слоун. Кино 24 расскажет подробнее о становлении карьеры, личной жизни и болезни Шеннен Догерти.

Интересно От них не оторваться: 3 увлекательных сериала о шпионах и тайных агентах

Детство Догерти и ее первые шаги в актерстве

Будущая звезда родилась 12 апреля 1971 года в Мемфисе (Теннесси, США). Еще учась в школе Шеннен поняла, что хочет стать актрисой. Тогда она активно участвовала в школьных постановках, а впоследствии не побоялась пойти на кастинги в сериалы "Путешественники" и "Отец Мерфи", где успешно снялась в небольших ролях.



Шеннен Догерти с отцом / Фото из инстаграма актрисы

11-летняя Догерти практически сразу получила возможность сыграть Дженни Уайлдер в фильме "Маленький домик в прериях". Она снималась в проекте вплоть до его завершения в 1983 году. Позже Шеннен появилась в молодежной комедии "Девушки хотят повеселиться" вместе с Хелен Хант и Сарой Джессикой Паркер.

Успех Шеннен Догерти в кино

Звездный час актрисы начался в 1990 году. Именно тогда она получила роль Бренды Уолш в сериале "Беверли-Хиллз, 90210". С тех пор о Шеннен начали говорить. Догерти снялась в четырех сезонах ленты, которую ей пришлось покинуть из-за разногласий с коллегами и съемочной группой.



Догерти в сериале "Беверли Хиллз, 90210" / Фото из инстаграма актрисы

Поэтому, актриса начала работу над другими проектами, в частности над фильмом "Лоботрясы", где сыграла главную роль. В 1998 году она получила еще большую популярность благодаря появлению в сериале "Все женщины-ведьмы", который рассказывает историю трех сестер-ведьм, которые пытаются победить зло. После трех сезонов сериала Шеннен, имея разногласия с актрисой Алисой Милано, решила покинуть проект.

В течение следующих нескольких лет Догерти радовала поклонников появлением в фильмах "Другой день", телевизионных шоу "Жестокие игры", "Бо в Америке", "Северный берег" и проектах "Развод с Шеннен Догерти" и "Дельфийский эффект". В 2007-м она даже основала продюсерскую компанию No Apologies. Уже через год Шеннен вернулась к легендарной роли Бренды Уолш в спинофе "90210: Новое поколение". Из-за успеха ленты количество серий, в которых должна была появиться актриса, увеличили от 5 до 8.

В 2014 году звезда вместе с Холли Мари Комбс сняла реалити-шоу "Затерянные края с Шеннен и Холли", в котором посетила самые интересные места США.

Личная жизнь Шеннен Догерти

За год до смерти актриса развелась с фотографом Куртом Исвариенко. Пара состояла в браке с 2011 года. Как признавалась Шеннен, причиной разрыва стали измены ее возлюбленного.



Догерти и Исвариенко / Фото из инстаграма актрисы

До романа с Исвариенко она была дважды замужем:

с 1993 по 1994 – с актером и музыкантом Эшли Хэмилтоном.

с 2002 по 2003 год – с игроком в покер Риком Саломоном.

Диагноз Догерти

В 2015 году жизнь актрисы кардинально изменилась. 19 августа, она узнала, что имеет рак молочной железы. Интересно, что в том же году она подала иск против своего бывшего менеджера Таннера Мейнстейна, который неправильно оформил ее медицинское страхование. Шеннен считала, что именно из-за него не получила должного лечения, поэтому онкология пошла метастазами на лимфатическую систему.



Шеннен Догерти болеет раком / Фото из инстаграма актрисы

В мае 2016 года она перенесла мастэктомию, впоследствии – химиотерапию, после чего – радиотерапию. Уже в 2017-м Догерти с радостью сообщила о ремиссии, впрочем, через три года в эфире ток-шоу Good Morning America она призналась, что болезнь вернулась. Теперь ее стадия вышла на четвертую. В июне 2023 года она поделилась, что рак дошел до мозга, а затем распространился на кости. В начале 2024-го актриса объявила, что начала новое лечение, впрочем, ее борьба с раком закончилась в июле.

Заявления Шеннен Догерти об Украине

Актриса активно поддерживала Украину с начала полномасштабного вторжения. Ранее она подчеркивала, чтобы мировые звезды не замалчивали войну в Украине и распространяли правду в соцсетях.



Догерти выразила поддержку Украине / Скриншот из инстаграма актрисы

Догерти неоднократно публиковала обращение Зеленского в соцсетях и просила своих подписчиков их распространять. Также она делилась кадрами из городов, которые подвергаются обстрелам, и высказывалась о зверствах россиян в Киевской области. После подрыва Каховской ГЭС Шеннен распространила сообщение благотворительной организации, которая занимается спасением животных. Таким образом, она выразила поддержку украинскому народу.