В 53 года умерла звезда сериала "Все женщины ведьмы": что Доэрти говорила о войне в Украине

13 июля из жизни ушла 53-летняя актриса популярного сериала "Все женщины ведьмы" Шеннен Догерти. Об этом сегодня сообщила ее представительница. Долгое время звезда болела раком молочной железы, но так и не смогла его побороть.

Даже во время борьбы со страшной болезнью Шеннен Доэрти не забывала поддерживать Украину в войне, которую развязала Россия. Что именно говорила популярная актриса расскажет Кино 24.

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Что Шеннен Догерти говорила о войне в Украине

Шеннен Доэрти в первый день полномасштабного вторжения России в Украину опубликовала в своем инстаграме пост, который репостнула со страницы Анджелины Джоли – известной актрисы и фотомодели. Знаменитость также отметила, что звездам стоит прекратить делиться своими успехами, пока в Украине убивают людей. Впоследствии она просила молиться за украинский народ и восхищалась нашей героической борьбой. Актриса также делилась постами со страниц Владимира и Елены Зеленских, чтобы мир знал, что происходит в Украине.

Это война, которая влияет на нас всех и требует от нас ежедневно показывать, что делает Путин. Военные преступления. Недостаточно молиться за народ Украины. Мы должны продолжать рассказывать об их истории мужества, отваги и силы. Рассказывайте истории об убитых семьях, разбомбленные больницы, убитых детей,

– отмечала Шеннен Догерти.

Шеннен Дегорти о войне в Украине / Скриншот из инстаграма актрисы

Звезда сериала "Все женщины ведьмы" также отреагировала на российский ракетный удар по вокзалу в Краматорске, который произошел 8 апреля 2022 года. Тогда погибло 50 человек, из которых 5 детей. Жители города просто ждали эвакуации. В своей заметке в инстаграме актриса отметила, что в Украине гибнут невинные гражданские люди. Она назвала Путина и его приспешников монстрами и призвала продолжать говорить о войне, которую начала Россия.

В марте 2022 года весь мир внезапно забыл о войне в Украине и заговорил о драке между актером Уиллом Смитом и ведущим Крисом Роком, которая случилась во время премии "Оскар". В своем инстаграме она опубликовала фото с инцидента и фото погибшего мужа и напомнила, что российские военные убивают украинцев.

Наша редакция искренне соболезнует всем близким Шеннен Доэрти. Очень ценно, что актриса продолжала поддерживать Украину и напоминать своей аудитории и миру о войне, пока сама боролась с раком.