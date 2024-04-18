"Элементарно, Ватсон": как сейчас выглядят актеры сериала "Шерлок"

В 2010 году дебют детективного сериала "Шерлок" привлек внимание миллионов зрителей по всему миру. Интригующий сюжет и талантливый актерский состав сериала произвели на зрителей неизгладимое впечатление.

Раскрытие дел Шерлоком Холмсом и доктором Ватсоном поразили не одну тысячу киноманов. Кино 24 покажет, как изменились выглядят исполнители главных ролей в сериале "Шерлок".

Смотрите также Украинское спортивное кино: 3 фильма, которые запечатлеются в вашей памяти

О чем сериал "Шерлок"

Сюжет остается знакомым поклонникам детективных историй, но был искусно адаптирован к 21-му веку. Известный детектив-консультант Шерлок Холмс в поисках соседа по квартире пересекается с Джоном Ватсоном, военным врачом, недавно вернувшимся из Афганистана.

Вместе они живут в доме 221-Б на Бейкер-стрит у владелицы квартиры миссис Хадсон. Объединившись, чтобы помочь Скотланд-Ярду в раскрытии запутанных дел, они используют сочетание наблюдательности, анализа, дедукции и самых современных технологий. Ватсон также ведет хронику их приключений в блоге, благодаря чему Шерлок оказался в центре внимания как знаменитый детектив.

"Шерлок": смотрите онлайн трейлер сериала

Как выглядят сейчас исполнители главных ролей

Бенедикт Камбербэтч – Шерлок Холмс тогда и сейчас / Коллаж Кино 24



Мартин Фриман – Доктор Ватсон тогда и сейчас / Коллаж Кино 24



Эндрю Скотт – профессор Мориарти тогда и сейчас / Коллаж Кино 24 (Фото Christopher Smith)

Если вы любите детективные истории, то просмотр сериала "Шерлок" точно произведет на вас впечатление. Однако эта лента относится к тем, которые можно просматривать не только один раз. Поэтому, если же вы уже ее смотрели, предлагаем снова окунуться в детективный мир этого сериала.