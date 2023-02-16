У Шэрон Стоун умер брат, полтора года назад похоронивший своего 11-месячного сына
Источник:Шэрон Стоун
В семье Шэрон Стоун снова случилось горе. В возрасте 57 лет скончался ее родной брат Патрик Джозеф Стоун.
Печальным известием актриса поделилась в своих соцсетях. Она рассказала, что ее младший брат полтора года назад потерял сына Ривера, которому было всего 11 месяцев.
Смотрите также В 27 лет скончался актер сериала "Полиция Нью-Йорка" и "Отчаянные домохозяйки"
У Шэрон Стоун умер младший брат
Младший брат Шэрон Стоун Патрик скончался в воскресенье в Пенсильвании в возрасте 57 лет. Согласно информации издания TMZ, причиной смерти стал сердечный приступ, вызванный болезнью сердца
Шэрон Стоун сообщила о смерти брата: смотрите видео
Жена Патрика шокирована известием о смерти. В соцсетях она поделилась что сейчас чувствует.
Мое сердце вроде бы вырвали из груди. Патрик пошел, чтобы быть с нашим милым Ривером. Я не знаю, что сказать, он был моим миром,
– больно вспомнила она.
Шэрон Стоун также опубликовала фото с братом Патриком Джозефом Стоуном.
Шэрон Стоун с братом Патриком / Фото из инстаграма актрисы
У актрисы также есть сестра Келли Стоун и брат Майкл Стоун, работавший актером и снимавшийся в фильмах "Быстрый и мертвый" (1995 год), "Стирач" (1996 год) и "Человек эпохи Возрождения" (2021 год).