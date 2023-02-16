У Шэрон Стоун умер брат, полтора года назад похоронивший своего 11-месячного сына

В семье Шэрон Стоун снова случилось горе. В возрасте 57 лет скончался ее родной брат Патрик Джозеф Стоун.

Печальным известием актриса поделилась в своих соцсетях. Она рассказала, что ее младший брат полтора года назад потерял сына Ривера, которому было всего 11 месяцев.

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У Шэрон Стоун умер младший брат

Младший брат Шэрон Стоун Патрик скончался в воскресенье в Пенсильвании в возрасте 57 лет. Согласно информации издания TMZ, причиной смерти стал сердечный приступ, вызванный болезнью сердца

Шэрон Стоун сообщила о смерти брата: смотрите видео

Жена Патрика шокирована известием о смерти. В соцсетях она поделилась что сейчас чувствует.

Мое сердце вроде бы вырвали из груди. Патрик пошел, чтобы быть с нашим милым Ривером. Я не знаю, что сказать, он был моим миром,

– больно вспомнила она.

Шэрон Стоун также опубликовала фото с братом Патриком Джозефом Стоуном.



Шэрон Стоун с братом Патриком / Фото из инстаграма актрисы

У актрисы также есть сестра Келли Стоун и брат Майкл Стоун, работавший актером и снимавшийся в фильмах "Быстрый и мертвый" (1995 год), "Стирач" (1996 год) и "Человек эпохи Возрождения" (2021 год).