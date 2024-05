Украинский "Щедрик" зазвучал в новой серии культового сериала "Доктор Кто"

На экраны выходит новый сезон популярного британского сериала "Доктор Кто", который транслируется уже десятилетиями. В одном из первых эпизодов звучит украинская мелодия "Щедрик" Николая Леонтовича.

Вышло уже несколько первых серий 14 сезона культового сериала "Доктора Кто". Композиция Carol of the Bells зазвучала во втором эпизоде под названием "Аккорд дьявола" (The Devil's Chord), вышедшей 11 мая.

"Щедрик" Леонтовича зазвучал в сериале "Доктор Кто"

Вторая серия "Доктора Кто" рассказывает о Докторе и Руби, которые отправляются в 1963 год на концерт группы The Beatles. Пара замечает, что человечество странным образом потеряло интерес к музыке.

Впоследствии Доктор и Руби выясняют, что причиной этому стал "дьявольский аккорд". Его сыграл коварный Маэстро, преподаватель музыки. Маэстро нападает на Руби, но останавливается в тот момент, когда в зале начинает играть Carol of the Bells.

Как песня может иметь такую силу,

– восклицает персонаж.

Об украинском "Щедрике"

Мелодия "Щедрика" впервые громко прозвучала на весь мир в 1916 году благодаря исполнению хора Киевского университета. Тогда стало известно имя и ее автора, украинского композитора Николая Леонтовича. Композиция набирала обороты, а в 1922 году она прозвучала в Нью-Йорке.

Американец украинского происхождения Петр Вильховский создал английскую версию слов "Щедрика". Так появилась рождественская колядка под названием Carol of the Bells.

Эту мелодию активно использовали и продолжают использовать в популярной культуре. Она звучала в сериалах: "Южный парк", "Симпсоны", "Грифины"; в фильмах: "Один дома", "Санта Клаус", "Крепкий орешек 2", "Шепот" и многих других.