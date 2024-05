Український "Щедрик" зазвучав у новій серії культового серіалу "Доктор Хто"

На екрани виходить новий сезон популярного британського серіалу "Доктор Хто", що транслюється вже десятиліттями. В одному з перших епізодів звучить українська мелодія – "Щедрик" Миколи Леонтовича.

Вийшло вже кілька перших серій 14 сезону культового серіалу "Доктора Хто". Композиція Carol of the Bells зазвучала у другому епізоді під назвою "Акорд диявола" (The Devil's Chord), що вийшла 11 травня.

"Щедрик" Леонтовича зазвучав у серіалі "Доктор Хто"

Друга серія "Доктора Хто" розповідає про Доктора та Рубі, які вирушають у 1963 рік на концерт гурту The Beatles. Пара помічає, що людство дивним чином втратило інтерес до музики.

Згодом Доктор та Рубі з'ясовують, що причиною цьому став "диявольський акорд". Його зіграв підступний Маестро, викладач музики. Маестро нападає на Рубі, але зупиняється у той момент, коли у залі починає грати Carol of the Bells.

Як пісня може мати таку силу,

– вигукує персонаж.

Уривок з серії: дивіться відео

Про українського "Щедрика"

Мелодія "Щедрика" вперше гучно пролунала на увесь світ у 1916 році завдяки виконанню хору Київського університету. Тоді стало відоме ім'я і її автора, українського композитора Миколи Леонтовича. Композиція набирала обертів, а у 1922 році вона прозвучала у Нью-Йорку.

Американець українського походження Петро Вільховський створив англійську версію слів "Щедрика". Так з'явилась різдвяна колядка під назвою Carol of the Bells.

Цю мелодію активно використовували та продовжують використовувати у популярній культурі. Вона звучала у серіалах: "Південний парк", "Сімпсони", "Гріфіни"; у фільмах: "Сам удома", "Санта Клаус", "Міцний горішок 2", "Шепіт" та багатьох інших.