Голливудская звезда Шэрон Стоун привлекла к себе внимание папарацци. На этот раз актриса появилась не в роскошном платье на красной дорожке, а в кресле-коляске и с ортезом на ноге посреди Нью-Йорка. Однако поводов для паники нет – знаменитость просто в очередной раз демонстрирует свои актерские способности.

Как сообщает Becoming, 68-летняя звезда "Основного инстинкта" приступила к работе над новой комедией, в которой ее партнером стал 35-летний американский актер египетского происхождения Рами Юссеф.

Шэрон Стоун заметили в кресле-коляске

23 ноября фотографы запечатлели актеров во время съемок нового фильма Martha & Muhammad от кинокомпании A24.

Шэрон Стоун на съемках / Фото Backgrid



На опубликованных кадрах Стоун сидит в кресле-коляске, а на ее ноге можно заметить ортез. В то же время Юссеф везет актрису по улицам Нью-Йорка.

Как именно этот эпизод вписывается в сюжет будущей комедии, создатели пока не раскрывают. Похоже, интригу решили сохранить не только для зрителей, но и для папарацци.

Что известно о новом фильме с Шэрон Стоун

В центре сюжета – состоятельная нью-йоркская светская львица, которая после смерти мужа завязывает отношения со значительно более молодым мусульманином.

Помимо романтической истории и существенной разницы в возрасте, картина будет затрагивать вопросы социального статуса, денег, религии и иммиграции. Одним словом, на обычную романтическую комедию без неудобных разговоров рассчитывать не стоит.

Для Рами Юссефа этот проект станет режиссерским дебютом в полнометражном кино. Он также написал сценарий, исполняет одну из главных ролей и выступает в качестве продюсера.

К актерскому составу присоединились Аманда Сейфрид и Джефф Дэниелс, а среди продюсеров – создатель популярного сериала "Медведь" Кристофер Сторер.

Что касается самой Шэрон Стоун, то актриса продолжает активно работать в кино и театре. Среди ее недавних проектов – сериал "Эйфория" и театральная постановка "Speed-the-Plow".

Ранее мы показывали, как сейчас выглядит Софи Марсо.