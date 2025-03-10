Шэрон Стоун – 67: 4 высокорейтинговых фильма с королевой Голливуда, о которых вы могли не знать

Американская актриса Шэрон Стоун сначала работала моделью и снималась в рекламе. И уже в 1990-х годах показала себя как одна из лучших звезд десятилетия. С ее участием вышли такие популярные фильмы как "Основной инстинкт", "Казино" и другие.

Шэрон Стоун имела непростой жизненный путь, но несмотря на все она достигла статуса одной из королев Голливуда. Сегодня, 10 марта, актриса празднует день рождения – ей исполнилось 67 лет. По этому случаю 24 Канал подготовил подборку фильмов с Шэрон Стоун.

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"Великан"

Рейтинг IMDb: 7,2

Двое одиноких школьников неожиданно встречаются и решают объединиться. Макс – молчаливый и неуклюжий и Кевин – маленький и болезненный. Оба подвергались насмешкам и издевательствам в своем классе, вот решили бороться против несправедливости вместе.



Шэрон Стоун в кино / Кадр из фильма

Шэрон Стоун сыграла роль Гвен Диллон, мать Кевина. Актрисе удалось на полную перевоплотиться в женщину, которая готова на все ради своего ребенка. Этот фильм один из самых неоценимых в ее карьере.

"Сломанные цветы"

Рейтинг IMDb: 7,1

В центре сюжета – Дон Джонстон, у которого успешная карьера и десятки завоеванных сердец. Однажды он получает анонимное письмо, где незнакомка сообщает Дону о том, что он имеет 19-летнего сына. Джонстон не собирается искать парня, но его сосед думает иначе и дает мужчине адреса всех бывших возлюбленных.



Шэрон Стоун в кино / Кадр из фильма

Шэрон Стоун воплотила роль Лоры Миллер, одной из бывших любовниц Дона. Она показала себя как лучшая актриса в этом фильме и создала невероятную химию с главным героем.

"Бобби"

Рейтинг IMDb: 7,0

События фильма разворачиваются в 1968 году в отеле Амбассадор, где вскоре должны убить Роберта Ф. Кеннеди. Но работники и жители отеля просто живут своей жизнью. Однако некоторые герои невольно таки станут участниками трагедии.



Шэрон Стоун в кино / Кадр из фильма

В этой исторической драме Шэрон Стоун сыграла косметолога Мириам Эбберз, которая работает в салоне отеля. Умение актрисы в комедийном жанре вывели фильм на новый уровень. Ее игра заметно выделяется в ленте.

"Горе-творец"

Рейтинг IMDb: 7,3

Фильм рассказывает о молодом актере Греге Стестеро, который участвует в съемках фильма эксцентричного режиссера. Он и его коллеги не догадываются, что лента после выхода в прокат получит статус худшего фильма в истории кино.



Шэрон Стоун в кино / Кадр из фильма

Шэрон Стоун взяла на себя роль Айрис Бертон, агента Грега Сестеро. Она предстала в необычном образе, добавив изюминки этой нестандартной комедийной драме.