Шэрон Стоун – 67: 4 высокорейтинговых фильма с королевой Голливуда, о которых вы могли не знать
Американская актриса Шэрон Стоун сначала работала моделью и снималась в рекламе. И уже в 1990-х годах показала себя как одна из лучших звезд десятилетия. С ее участием вышли такие популярные фильмы как "Основной инстинкт", "Казино" и другие.
Шэрон Стоун имела непростой жизненный путь, но несмотря на все она достигла статуса одной из королев Голливуда. Сегодня, 10 марта, актриса празднует день рождения – ей исполнилось 67 лет. По этому случаю 24 Канал подготовил подборку фильмов с Шэрон Стоун.
Смотрите также Подарят уютный и теплый вечер: 3 лучшие фильмы для весеннего настроения
"Великан"
Рейтинг IMDb: 7,2
Двое одиноких школьников неожиданно встречаются и решают объединиться. Макс – молчаливый и неуклюжий и Кевин – маленький и болезненный. Оба подвергались насмешкам и издевательствам в своем классе, вот решили бороться против несправедливости вместе.
Шэрон Стоун в кино / Кадр из фильма
Шэрон Стоун сыграла роль Гвен Диллон, мать Кевина. Актрисе удалось на полную перевоплотиться в женщину, которая готова на все ради своего ребенка. Этот фильм один из самых неоценимых в ее карьере.
"Сломанные цветы"
Рейтинг IMDb: 7,1
В центре сюжета – Дон Джонстон, у которого успешная карьера и десятки завоеванных сердец. Однажды он получает анонимное письмо, где незнакомка сообщает Дону о том, что он имеет 19-летнего сына. Джонстон не собирается искать парня, но его сосед думает иначе и дает мужчине адреса всех бывших возлюбленных.
Шэрон Стоун в кино / Кадр из фильма
Шэрон Стоун воплотила роль Лоры Миллер, одной из бывших любовниц Дона. Она показала себя как лучшая актриса в этом фильме и создала невероятную химию с главным героем.
"Бобби"
Рейтинг IMDb: 7,0
События фильма разворачиваются в 1968 году в отеле Амбассадор, где вскоре должны убить Роберта Ф. Кеннеди. Но работники и жители отеля просто живут своей жизнью. Однако некоторые герои невольно таки станут участниками трагедии.
Шэрон Стоун в кино / Кадр из фильма
В этой исторической драме Шэрон Стоун сыграла косметолога Мириам Эбберз, которая работает в салоне отеля. Умение актрисы в комедийном жанре вывели фильм на новый уровень. Ее игра заметно выделяется в ленте.
"Горе-творец"
Рейтинг IMDb: 7,3
Фильм рассказывает о молодом актере Греге Стестеро, который участвует в съемках фильма эксцентричного режиссера. Он и его коллеги не догадываются, что лента после выхода в прокат получит статус худшего фильма в истории кино.
Шэрон Стоун в кино / Кадр из фильма
Шэрон Стоун взяла на себя роль Айрис Бертон, агента Грега Сестеро. Она предстала в необычном образе, добавив изюминки этой нестандартной комедийной драме.