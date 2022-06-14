"Шок и страшное горе": украинские режиссеры и актеры почтили память Романа Ратушного

В Изюмском направлении в войне России против Украины погиб известный киевский активист Роман Ратушный. Случилось это 9 июня. Представители украинской киноиндустрии почтили память погибшего.

Как сообщает 24 канал, Роман Ратушный родился 5 июля 1997 года в Киеве. Он был сыном писательницы, журналистки Светланы Поваляевой и журналиста, активиста движения "Сохрани старый Киев" Тараса Ратушного. Его тело удалось забрать на подконтрольную территорию только в ночь на 13 июня.

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Роман Ратушный погиб в боях за Украину

Отметим, когда россияне ворвались на наши земли, Ратушный стал добровольцем и присоединился к рядам Сил обороны Украины, создал подразделение "Протасового Яра". Сначала он защищал Киев, затем участвовал в деоккупации населенных пунктов Сумской области.

С начала апреля Ратушный боролся за Украину в Харьковской области, в частности в Изюмском районе, в разведывательном взводе 2 мотопехотного батальона 93 отдельной механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр".

Роман погиб 9 июня 2022 на Изюмском направлении на Харьковщине.

Воспоминания о Романе Ратушном

Ирина Целик, режиссер ленты "Земля голубая, как апельсин"

"Роман – один из тех, о ком я бесконечно думала эти месяцы: только не он, только не он, это было бы слишком... Такой шок и такое страшное горе от известия о его гибели на фронте. Нет слов, которыми можно было бы сейчас поддержать его маму и папу... Все слова вообще бессильны! Они не защищают от российских шаров и ракет лучших, самых светлых, самых смелых, самых перспективных. Это горе от потерь наших лучших людей какое-то бездонное, от него никуда не укроешься, хочется выть и грызть зубами землю... А потом я снова и снова думаю о маме Ромы, и мне еще больше перехватывает дух.

Я помню их в Крыму 16 лет назад – загорелые мама и два мальчишки на камнях Симеиза. Где этот Крым, где эти молодые беззаботны мы? Война не думает завершаться, наши дети растут, воюют, некоторые погибают как герои. Нет, это невозможно принять.

Светлая память Роману. Смелый воин, умный красивый молодой человек, киевлянин, активный защитник Протасового Яра, сын Светланы Поваляевой и Тараса Ратушного. 24 года…

Не прощу никогда. Пусть Россия сдохнет в страшных мучениях".



Роман Ратушный / Фото из фейсбука Ирины Целик

Наталья Ворожбит, режиссер фильма "Плохие дороги"

"Я гордилась, что живу в одно время с Романом Ратушным. Я чувствовала себя защищенной, когда он защищал наш Протасов Яр, испытывала надежду, когда он защищал Украину. Я волновалась за него, осознавая его незаменимость. Таких очень мало, таких единицы, один он такой... Теперь чувствую холод по спине, словно мгновенно создалось сквозняк, что чувствуют близкие - не могу даже представить... Банальные слова о лучших, о сыновьях Украины, о горе и героизме, о памяти и примере... Все не то. Нет больше Ромы Ратушного".

Олег Сенцов, режиссер криминальной драмы "Носорог"

"На Востоке погиб Роман Ратушный. Почивай с миром, наш Герой...".



Роман Ратушный / Фото из фейсбука Олега Сенцова

Ирма Витовская-Ванца, актриса ("Коза Ностра", "Вкус свободы", "Мои мысли тихие")

"Погиб вдали от Тебя, Киев…, но погиб за Тебя…"

Роман Ратушный. Постоянный в принципах, достоинства и сильный Духом… Пусть Господь и архангел Михаил встретят в любви, Тебя.

Сочувствие родным, друзьям… Svitlana Povalyaeva, Ты вырастила Большого человека… Обнимаю Тебя и в скорби вместе…

Навсегда в сердце".



Роман Ратушный / Фото из фейсбука Ирмы Витовской

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