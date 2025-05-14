Шон Пенн ошеломил сеть своим внешним видом: что случилось со знаменитым актером

Известный американский актер Шон Пен изрядно встревожил сеть своим внешним видом. Дело в том, что актер дал интервью американскому подкастеру Луи Теру.

Однако после публикации разговора поклонники были шокированы не только его внешним видом, но и неоднозначными заявлениями. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание Variety.

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Как выглядит Шон Пенн: поклонники актера шокированы

По словам поклонников актера, он выглядит очень уставшим, с мешками под глазами и значительно старше своего возраста. Напомним, что Шону Пену, который постоянно поддерживает Украину – 64 года. Его волосы на голове и лице, по словам пользователей сети, полностью поседели.

Кроме того, Шон Пен ошеломил заявлением о том, что с радостью снова поработал бы с режиссером Вуди Алленом, который имеет противоречивую репутацию. На вопрос о вероятном растлении Алленом несовершеннолетней дочери он ответил, что не знает никого настолько хорошо, чтобы утверждать на 100%, что это либо произошло, либо не произошло.

Мне нравилось работать с ним. Я бы работал с ним без колебаний, если бы это было правильно,

– говорит Шон Пенн.

Также актер отметил, что большинство историй о Вуди Аллене рассказывают люди, которым он не доверил бы и копейки.